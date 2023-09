Riscattare il ko interno contro il Sassuolo e riprendere la marcia in campionato. Sono questi gli obiettivi dell'Inter di Simone Inzaghi che sabato 30 settembre, alle ore 20:45, sarà di scena allo Stadio Arechi contro la Salernitana di Paulo Sousa reduce dalla sconfitta esterna per mano dell'Empoli.

L'Inter vuole tornare a conquistare i tre punti, provando così ad approfittare degli scontri diretti tra Milan e Lazio e Atalanta e Juventus. Per la gara contro la Salernitana non ci sarà l'infortunato Frattesi, mentre Klaassen si avvia al debutto dal primo minuto con la maglia dell'Inter.

Inter: out Frattesi, chance per Klaassen e Sanchez

Per quanto riguarda la probabile formazione, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi confermerà il 3-5-2 ma con diverse modifiche [VIDEO] rispetto all'undici sceso in campo contro il Sassuolo. Per infortunio non sarà a disposizione Davide Frattesi, il quale quasi certamente salterà anche la sfida Champions League contro il Benfica e l'altro impegno di Serie A contro il Bologna. La mediana dovrebbe essere quindi composta da Barella, Calhanoglu e Klaassen, quest'ultimo all'esordio in campionato da titolare.

L'altra novità potrebbe riguardare l'attacco con Alexis Sanchez che dovrebbe partire dal primo minuto per far rifiatare Lautaro Martinez. Il cileno, dunque, andrebbe ad affiancare Marcus Thuram.

Possibile turno di riposo anche per Federico Dimarco e Alessandro Bastoni, che dovrebbero essere sostituiti rispettivamente da Carlos Augusto e Acerbi. Sulla fascia destra verrebbe confermato Dumfries.

La difesa dell'Inter dovrebbe completarsi con Pavard e De Vrij, con Sommer in porta.

Salernitana, Candreva in dubbio: Sousa conferma Cabral

Momento complicato per la Salernitana di Paulo Sousa che, dopo il ko contro l'Empoli, cerca la prima vittoria in campionato.

In merito alla probabile formazione, molto dipenderà da Antonio Candreva, che non sarebbe al meglio per un problema al polpaccio accusato nella sfida del Castellani.

In attacco, Sousa dovrebbe confermare Jovane Cabral che andrebbe a comporre il trio offensivo assieme a Botheim e Kastanos (in caso di forfait di Candreva). Dovrebbe partire dalla panchina Boulaye Dia, che non sarebbe al meglio della condizione.

A centrocampo, chance per Maggiore e Martegani, mentre sulle corsie laterali dovrebbero agire Mazzocchi e Bradaric. In difesa, spazio al trio formato da Gyomber, Pirola e Lovato. In porta il titolare Ochoa.

Probabili formazioni di Salernitana-Inter

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Maggiore, Martegani, Bradaric; Kastanos, Cabal; Botheim. Allenatore: Paulo Sousa.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Klaassen, Carlos Augusto; Sanchez, Thuram. Allenatore: Simone Inzaghi.