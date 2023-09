Il tecnico del Milan Stefano Pioli ha parlato nella canonica conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio, commentando quella che dovrebbe essere la griglia delle squadre per lo scudetto e nominando la Juventus come la favorita per la vittoria finale dello scudetto.

Di un altro parere è stato invece Massimo Mauro, che ai microfoni della trasmissione Pressing ha evidenziato come la Juve effettui un tipo di gioco che non gli permetterebbe di competere per il tricolore.

Juve, Pioli: 'Il fatto che i bianconeri non giochino le coppe gli fa guadagnare dei punti e li rende i favoriti per lo scudetto'

Nelle scorse ore l'allenatore del Milan Stefano Pioli è intervenuto nella conferenza stampa che si è tenuta alla vigilia della partita che i rossoneri affronteranno domani contro la Lazio e tra gli argomenti da lui toccati c'è stata anche la corsa allo scudetto. Secondo Pioli dunque, ci sarebbe una favorita netta per la vittoria al tricolore: "Scudetto? A maggio vedremo. Sono quattro squadre in lotta per lo Scudetto con la Juventus favorita, perché non giocare le coppe di dà qualche punto in più".

Pioli, parlando poi del suo Milan, ha commentato la possibilità di un cambio di modulo nella partita contro la Lazio: "Ci sto pensando perché Pulisic sta bene e a centrocampo siamo in 5 per 6 posti.

Poi Loftus-Cheek mi piace da mezzala, sono cose che vanno un po' provate".

Infine Pioli ha parlato di Okafor, facendogli i complimenti per la prestazione fatta a Cagliari e sottolineando come i dirigenti del Milan lo considerino un esterno, mentre lui lo vedrebbe bene anche come prima punta.

Juventus, Mauro: 'Penso che chi gioca come i bianconeri non può anelare a vincere lo scudetto'

Anche l'ex calciatore Massimo Mauro ha parlato delle ambizioni che la Juventus potrebbe cullare in questa annata: "Io spero e penso che chi gioca come la Juve non può vincere lo scudetto. Io adoro vedere giocare bene una squadra e vincere e voglio vedere chi gioca meglio e vince.

Poi sono d'accordo con Allegri che quando parla secondo me è perfetto. Cioè la Juventus deve arrivare tra i primi quattro posti, perché non ha fatto mercato", sono queste le parole dette da Mauro ai microfoni della trasmissione Pressing.

L'ex calciatore ha poi continuato a parlare della Juventus sottolineando come le difficoltà palesate in alcuni match dai bianconeri siano dipese dal poco movimento che la squadra effettua durante la gara.

Secondo Mauro, i calciatori della Juventus per ingaggio percepito e blasone del club, dovrebbero giocare sempre come nella partita contro la Lazio, dove si sono visti continui movimenti senza palla e un'idea di gioco offensiva.