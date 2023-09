Riscattare il brutto ko contro il Sassuolo e ritornare alla vittoria in campionato. Sono questi gli obiettivi della Juventus di Massimiliano Allegri che vuole conquistare tre punti importanti nella sesta giornata di Serie A. Domani, ore 20:45, all'Allianz Stadium i bianconeri ospitano il Lecce di Roberto D'Aversa, ancora imbattuto in questo torneo.

Juve, possibile turnover per Chiesa. Chance per Milik

Per quanto riguarda la possibile formazione bianconera, il tecnico Massimiliano Allegri è pronto a confermare il suo 3-5-2 ma con molti cambi visti i tanti impegni ravvicinati ed il prossimo big match con l'Atalanta.

In porta, come anticipato dall'allenatore juventino, conferma per Woichech Szcescsny, pronto al riscatto dopo la prestazione non all'altezza contro il Sassuolo. In difesa, possibile turno di riposo per Gatti, con Daniele Rugani che potrebbe così completare la retroguardia assieme a Bremer e capitan Danilo.

A centrocampo, scapita Fagioli che potrebbe prendere il posto di Miretti. Il giovane centrocampista italiano potrebbe così completare la mediana assieme a Locatelli e Rabiot. Possibile mini-rivoluzione anche sulle corsie esterne con Cambiaso e Weah che potrebbero far rifiatare Kostic e Mckennie.

L'ultima novità potrebbe riguarda il reparto offensivo con Arek Milik che si candida per una maglia da titolare.

Ballottaggio tra Chiesa e Vlahovic, con il numero nove favorito per affiancare l'ex Napoli e Marsiglia. Da monitorare le condizione di Moise Kean che potrebbe saltare la sfida.

Lecce, 4-3-3 per D'Aversa. Conferma per Krstovic

Grande avvio di campionato per il Lecce di Roberto d'Aversa che con 11 punti è sicuramente la grande sorpresa di questa Serie A.

La formazione giallorossa è ancora imbattuta ed arriva alla sfida contro la Juventus in ottime condizioni, visto l'ultimo successo casalingo contro il Genoa.

Per quanto concerne la possibile formazione, D'Aversa è pronto a confermare il suo ormai collaudato 4-3-3. Vista l'assenza di Banda, il tecnico è pronto a confermare il tridente formato da Almquivist, Strefezza e Nikola Krstovic autore di 3 reti in 5 partite.

A centrocampo, conferma per Ramadani e Rafia con Remy Oudin che dopo la rete contro il Genoa si candida per una maglia da titolare per completare il reparto. In difesa, torna Baschirotto dopo la squalifica. Il centrale italiano comporrà la retroguardia assieme a Gallo, Gendrey e Pongracic. In porta, confermatissimo Falcone.

Probabili formazioni

Juventus(3-5-2): Szescny; Rugani, Bremer, Danilo; Weah, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Cambiaso; Vlahovic, Milik.

Lecce(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Rafia, Ramadani, Oudin; Strefezza, Krstovic, Almquivist.