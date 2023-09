Martedì 26 settembre alle ore 20:45 ci sarà Juventus-Lecce, gara valida per il 6° turno della Serie A 2023/24. La squadra piemontese, nella giornata scorsa, ha subito una sconfitta per 4-2 fuori dalle mura amiche ad opera del Sassuolo di Dionisi: in rete per i neroverdi Laurienté, Berardi, autogoal di Gatti e Pinamonti, mentre i bianconeri hanno replicato con Chiesa e autorete di Vina. I salentini, invece, si sono imposti in casa di misura per 1-0 contro il Genoa di Gilardiano, grazie al goal di Oudin.

Statistiche: l'ultima vittoria del Lecce contro la Juventus nel massimo campionato italiano risale al 20 febbraio 2011, quando la squadra pugliese fece bottino pieno per 2-0 in casa.

Juventus, out De Sciglio e Alex Sandro

Mister Allegri e la sua Juventus, dopo il passo falso col Sassuolo, saranno chiamati a tornare prontamente alla vittoria sebbene l'avversario che gli si parerà davanti si è ritagliato la nomea di sorpresa del campionato. Per battere il Lecce, il tecnico bianconero potrebbe optare ancora per il 3-5-2, piazzando Szczesny a difesa dei pali. Terzetto arretrato che dovrebbe rimanere immutato rispetto all'ultima gara, ovvero vantando come titolari Bremer, Gatti e Danilo. Il centrocampo della Juventus, invece, avrà buone chance di essere inizialmente composto da Weah e Cambiaso che agiranno rispettivamente come al destra e sinistra del reparto, mentre a far da filtro troveremo Fagioli, Rabiot e Locatelli.

La coppia d'attacco, invece, potrebbe essere formata da Vlahovic e Chiesa. Non saranno a disposizione gli infortunati Alex Sandro e De Sciglio, così come Pogba sospeso per doping.

Lecce, torna Baschirotto

L'allenatore D'Aversa e il suo Lecce si trovano da imbattuti al terzo posto in classifica con 10 punti figli delle tre vittorie e due pareggi ottenuti sinora.

Andare a punti in trasferta contro la Vecchia Signora, quindi, farebbe continuare il sogno dei salentini. Per tentare l'impresa, il tecnico dei giallorossi potrebbe scegliere di schierare il 4-3-3, con Falcone in porta. Difesa a quattro che, c'è da scommetterci, avrà come interpreti Gendrey e Gallo come terzini e la coppia Pongracic-Baschirotto in mezzo al reparto arretrato.

I tre titolari del centrocampo del Lecce, invece, dovrebbero essere Kaba, Ramadani e Rafia, mentre il tridente offensivo sarà formato presumibilmente da Krstovic al centro, con Almqvist a destra e Strefezza sul fronte opposto. Da valutare le condizioni di Banda e Dermaku.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce:

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, Cambiaso, Locatelli, Fagioli, Rabiot, Weah, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Lecce (4-3-3): Falcone, Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo, Kaba, Ramadani, Rafia, Almqvist, Krstovic, Strefezza. Allenatore: D'Aversa.