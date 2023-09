Nelle scorse ore, l'ex calciatore Daniele Adani ha parlato ai microfoni della trasmissione Twitch La Bobo TV della Juventus, del suo tecnico Massimiliano Allegri ma anche dell'inizio convincente che ha avuto l'Inter in questa stagione.

Anche Antonio Cassano ha detto la sua opinione sulla Juve e sul momento difficile che sta attraversando la Roma, lanciando più di una critica nei confronti di José Mourinho.

Juventus, Adani su Allegri: 'Sono 8 anni che prende i soldi dalla società bianconera senza dargli nulla in cambio'

Daniele Adani è tornato a parlare alla trasmissione Twitch La Bobo TV della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri.

"Negli ultimi nove anni Allegri ha preso soldi dalla Juventus in otto di questi. Non lo biasimo. Perché il contratto si firma in due e va difeso. Ma non parliamo di amore e famiglia, perché lui ha detto che non esistono questi valori nel calcio".

Poi ha aggiunto: "Se gli danno soldi per altri due anni lo stimo perché ottiene tutto senza dare niente. Tipico dell’Italia".

In seguito Adani ha cambiato argomento: "L'Inter non è solo la più forte come autostima e rotazioni, ma gioca anche bene adesso secondo me. Non so se è una squadra che come prima caratteristica ti conquista per il gioco, ma non si può dire che non gioca bene. Bastoni ha messo quattro palloni gol. E poi quanti terzini sinistri al mondo sono più forti di Dimarco?

Secondo me pochi".

Juventus, Cassano: 'Deve vincere lo scudetto altrimenti stagione fallimentare. Mourinho? il peggiore degli ultimi 10 anni'

Anche Antonio Cassano, ex calciatore di Roma e Inter, ha parlato ai microfoni della Bobo TV della Juventus e degli obiettivi che i bianconeri devono perseguire in questa stagione: "Juventus?

Deve solo giocare per lo scudetto, con l'Inter è la squadra più forte, giochi una volta a settimana e hai sedici nazionali. La Juve fa una partita a settimana, se non vinci lo scudetto e ti metti un'altra volta a 20, 30 punti, hai fallito. Rapporto con Giuntoli? Ha fatto filtrare che era meglio se non fosse arrivato".

Cassano, parlando poi della Roma e del momento critico che sta attraversando ha detto: "Non ce l'ho come persona con Mourinho.

Ma devo dire quello che penso, non butto fumo negli occhi della gente. Mi hanno rotto per due anni sull'allenatore e per quello che dicevo. L'allenatore peggiore degli ultimi 10 anni è stato lui. Ha fatto giocare la Roma in maniera indegna, schifosa. La gente della Roma si vende l'anima per la squadra e io lo so benissimo".