Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus questa estate avrebbe seguito le orme di Suso, ex laterale del Milan attualmente nel Siviglia. Per il futuro invece i bianconeri potrebbero tornare a battere la pista che porterebbe ad Alvaro Morata, centravanti dell'Atletico Madrid che nel 2024 potrebbe liberarsi a zero. Un altro elemento che piacerebbe alla Juve per la prossima stagione è Tommaso Baldanzi, gioiellino dell'Empoli che sarebbe seguito anche da Napoli e Fiorentina.

Juventus, Suso sarebbe stato uno dei calciatori osservati in estate

La Juventus nella sessione estiva di Calciomercato da poco conclusa sarebbe stata sulle tracce di Suso, esterno offensivo ex Milan e attualmente in forza al Siviglia. A renderlo noto è stato il portale iberico Relevo, secondo cui la società bianconera avrebbe contattato la società andalusa per il calciatore classe '93. Da quanto si apprende, la Juve si sarebbe aggiunta alla corsa per Suso insieme a due realtà del campionato arabo, ma l'eventuale acquisizione dello spagnolo da parte dei bianconeri sarebbe dipesa dalla cessione di uno fra Moise Kean e Federico Chiesa, entrambi poi rimasti alla Continassa.

Juventus, Morata apparirebbe ancora un obiettivo dei bianconeri: lo spagnolo potrebbe liberarsi a zero nel 2024

La Juventus starebbe già pensando al mercato del futuro e non avrebbe abbandonato la pista che porterebbe ad Alvaro Morata: il centravanti spagnolo dell'Atletico Madrid è legato contrattualmente alla società iberica fino al giugno 2024 e secondo indiscrezioni di mercato, potrebbe non rinnovare con i "Colchoneros" per poi liberarsi a parametro zero una volta conclusa la stagione.

Su di lui potrebbe piombare nuovamente la Juventus ma anche la Roma: i giallorossi, prima di acquisire a titolo temporaneo Romelu Lukaku, avrebbero avuto dei contatti concreti con l'entourage di Morata, ma l'operazione per lo spagnolo si sarebbe arenata di fronte alle richieste economiche dell'Atletico Madrid.

Juventus, Baldanzi sarebbe sempre nel mirino dei bianconeri ma il talento dell'Empoli piacerebbe anche a Fiorentina e Napoli

La Juventus per il 2024 starebbe osservando anche il nome di Tommaso Baldanzi: il giovane calciatore dell'Empoli piacerebbe da tempo alla società bianconera, ma la fermezza del presidente Corsi nel trattenere il suo gioiello per un'altra annata, ha impedito un trasferimento anticipato del classe 2003.

Le cose però al termine della stagione in corso potrebbero radicalmente cambiare, con Baldanzi che potrebbe essere messo sul mercato per una cifra che attualmente sarebbe vicina ai 15 milioni di euro. La Juventus vigilerebbe con attenzione su di lui, ma potrebbe scontrarsi in sede di mercato con Fiorentina e Napoli.