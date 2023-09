La dirigenza dell'Inter starebbe seguendo da vicino un giovane talento per dare nuova linfa nella prossima stagione all'attacco da affidare al tecnico Simone Inzaghi e il nome caldo di queste settimane sarebbe quello di Nikola Krstovic, attaccante del Lecce.

Il giocatore sarebbe seguito anche dal Milan, che avrebbe necessità di rinforzare l'attacco già a gennaio.

L'idea dell'Inter per l'attacco del futuro: Nikola Krstovic dal Lecce

L'attaccante montenegrino si è messo in mostra nelle prime partite di questa stagione con ottime prestazioni nel Lecce, che ha voluto investire sul ragazzo per lanciarlo in Serie A.

Sul giocatore ci sarebbero già almeno due top club del campionato italiano che starebbero seguendo la sua evoluzione in questa stagione; Inter e Milan infatti potrebbero scontrarsi sul mercato per il talento montenegrino nella prossima estate.

Il giocatore è stato acquistato questa estate dal club salentino, che potrebbe accettare eventualmente una cessione a fine stagione.

Soprattutto il Milan starebbe accelerando per il giocatore per un possibile passaggio a Milano già a gennaio, vista l'incombenza di trovare un vice-Giroud che sia all'altezza del livello del bomber francese.

Inter verso la Real Sociedad: primo ostacolo in Champions League

L'esordio dei nerazzurri nella Champions League 2023-2024 avverrà fra poche ore in quel di San Sebastian contro la Real Sociedad, che nella scorsa stagione si è qualificata alla competizione internazionale classificandosi quarta in Liga dietro a Barcellona, Real Madrid e Atletico Madrid, confermandosi come rivelazione del campionato spagnolo.

La squadra di San Sebastian arriva alla partita dopo una discreta prestazione con il Real Madrid nella gara che l'ha vista comunque soccombere per 1-3 contro la compagine allenata da Carlo Ancelotti.

I nerazzurri si presenteranno al primo impegno stagionale internazionale con l'assenza di Hakan Calhanoglu, che è rimasto a Milano per un risentimento muscolare alla coscia sinistra e per precauzione in modo da poter essere presente per i prossimi impegni di campionato.

Al suo posto ci dovrebbe essere Kristian Asslani, supportato dalle mezzali Barella e Mkhitaryan, confermato da Simone Inzaghi dopo la doppietta nel derby di sabato scorso.

In difesa dovrebbe esserci l'esordio ufficiale di Benjamin Pavard, preferito a Matteo Darmian come braccetto di destra; al centro dovrebbe tornare titolare Stefan De Vrij, con alla sua sinistra Alessandro Bastoni.