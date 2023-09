Sabato 23 settembre alle ore 18 si giocherà Sassuolo-Juventus, gara valida per il 5° turno del campionato di Serie A 23/24. La squadra emiliana, nella giornata scorsa, ha subito una sconfitta per 4-2 allo Stadio Benito Stirpe a opera del Frosinone di Di Francesco: in rete per i ciociari Mazzitelli (2), Cheddira e Lirola, mentre il Sassuolo ha inutilmente replicato con una doppietta di Pinamonti. I bianconeri, invece, hanno fatto bottino pieno tra le mura amiche imponendosi col risultato di 3-1 contro la Lazio di Sarri.

Statistiche: gli ultimi quattro incontri tra Sassuolo e Juventus, disputati nel massimo campionato italiano, si sono conclusi con due vittorie per parte.

Nei match citati, inoltre, in tre occasioni ci sono state almeno tre reti complessive (Over 2,5).

Sassuolo, Consigli torna in porta

Mister Dionisi e il suo Sassuolo non hanno iniziato nel migliore dei modi questa stagione di Serie A, ottenendo soltanto una vittoria (3-1 casalingo col Verona) in quattro giornate. Tornare a riprendere la via dei tre punti non sarà affatto semplice, almeno sulla carta, contro la Juventus ma il tecnico neroverde ci proverà mettendo in campo il 4-2-3-1, con Consigli che tornerà a difendere i pali. Quartetto di difesa che potrebbe vantare come titolari Vina e Toljan come terzini, mentre Tressoldi ed Erlic andranno a piazzarsi in mezzo. Linea mediana del Sassuolo che, intanto, dovrebbe essere composta dal primo minuto da M.

Henrique e Boloca, mentre sulla trequarti campo troveremo presumibilmente Laurientè, Bajrami e Berardi. Il vertice offensivo della compagine emiliana, infine, dovrebbe essere ancora Pinamonti. Da valutare le condizioni fisiche di Alvarez.

Juventus, ancora Vlahovic-Chiesa in attacco

Massimiliano Allegri e la sua Juventus al momento navigano in seconda posizione con dieci punti conquistati a -2 lunghezze dalla capolista Inter.

Per continuare la striscia di risultati positivi, il tecnico ex Milan potrebbe schierare il 3-5-2, piazzando Szczesny come estremo difensore. Pochi dubbi, invece, dovrebbero esserci per gli interpreti iniziali della difesa bianconera, i quali saranno Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo, intanto, McKennie agirà probabilmente sulla fascia destra e Kostic andrà a piazzarsi sul fronte sinistro, mentre in mezzo al reparto troveremo Miretti, Rabiot e Locatelli.

La coppia d'attacco Vlahovic-Chiesa, in ultimo, dovrebbe essere confermata dall'inizio. Ancora out De Sciglio.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Juventus:

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli, Vina, Tressoldi, Erlic, Toljan, M. Henrique, Boloca, Laurientè, Bajrami, Berardi, Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Gatti, Bremer, Danilo, McKennie, Miretti, Rabiot, Locatelli, Kostic, Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.