Il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato a Rai 2 della Juventus e del tecnico Massimiliano Allegri, sottolineando come per la squadra e per l'allenatore questa sia una stagione decisiva.

Angelo Di Livio, sempre su Rai 2, ha ricordato che la Juventus, per blasone, deve sempre giocare per vincere il campionato. Inoltre, quest'anno, giocando una partita alla settimana (essendo fuori dalle coppe internazionali) potrà prepararsi al meglio per le sfide del campionato.

Stefano Colantuono, invece, a Vikonos Radio ha dichiarato che per lui il Napoli è ancora favorito per lo scudetto, con la Juventus tra le principali avversarie degli azzurri.

Juve, Jacobelli: 'Allegri sa bene che non può fallire'

Xavier Jacobelli, in merito agli obiettivi e alle aspettative che ci sono intorno alla Juventus e ad Allegri, ha detto: "Questa è una stagione campale per la Juventus e per lo stesso Allegri. Sa benissimo che non può fallire dopo il biennio che si è lasciato alle spalle e l'ultima stagione in particolare".

Jacobelli ha poi aggiunto: "La Juventus è una squadra da scudetto. È sufficiente dare un'occhiata al suo organico, ha giocatori tali da consentirle di coltivare le ambizioni di vincere il titolo". Il giornalista bergamasco ha poi sottolineato come le ambizioni della Juventus in questa stagione non dipendano solamente dalle prestazioni di Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma anche da un miglioramento generale che ci si attende sul piano del gioco di squadra.

Non è la prima volta che l'ex direttore di Tuttosport si esprime in questi termini: infatti Jacobelli ha già detto che per lui la Juventus ha il dovere di lottare per lo scudetto.

Di Livio: 'Un allenatore della Juventus non può dire che non lotterà per lo scudetto'

Sulla Juventus e su Allegri si è espresso anche Angelo Di Livio, il quale ha affermato: "Un allenatore della Juventus non può mai dire che la sua squadra non lotterà per lo scudetto, non se lo può permettere assolutamente, infatti secondo me Allegri ha ricevuto anche diverse critiche da parte di molti tifosi.

La Juve è una buona squadra, giocando una partita a settimana, potrà preparare meglio le gare".

Di Livio ha poi ricordato che le principali avversarie della Juventus - Inter, Milan e Napoli - presto cominceranno ad essere impegnate anche nelle partite infrasettimanali di coppa. I bianconeri, quindi, potrebbero sfruttare questa circostanza a loro vantaggio per prepararsi meglio alle sfide di campionato e, dunque, imporsi come una delle candidate alla vittoria dello scudetto.

Colantuono: 'Il Napoli è candidato allo scudetto'

Stefano Colantuono, per quanto riguarda la lotta scudetto, ha messo il Napoli davanti a tutti, citando la Juventus come una delle principali contendenti degli azzurri: "Il Napoli è candidato allo scudetto, che si vince comunque per degli episodi, non stradominando come hanno fatto gli azzurri nella scorsa stagione. Le avversarie? Inter, Milan e Juve, che senza le coppe europee avrà il vantaggio di potersi concentrare solo sul campionato".