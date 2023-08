Nelle scorse ore il giornalista sportivo Xavier Jacobelli ha parlato della Juventus e del percorso che i bianconeri potrebbero effettuare in campionato.

Dello stesso argomento hanno espresso la loro opinione anche l'ex calciatore Paolo Di Canio al quotidiano Il Mattino ed il giornalista Marco Mazzocchi sui propri canali social.

Juventus, Jacobelli: 'Dopo due anni senza vittorie i tifosi si aspettano molto e il club ha il dovere di combattere per il tricolore'

Il giornalista sportivo Xavier Jacobelli è stato intervistato dal portale Notizie.com e ha parlato della Juventus e di quelli che potrebbero essere gli obiettivi della formazione bianconera nella stagione che sta per cominciare.

"La Juve? I bianconeri hanno un dovere nei confronti dei tifosi: quello di battersi per vincere il campionato e la Coppa Italia", cosi ha esordito Jacobelli.

Il giornalista ha poi aggiunto: "Dopo due anni senza vittorie e una stagione come la scorsa, i tifosi si aspettano molto. Inoltre, in caso di conferma di Vlahovic e arrivo di Berardi, l’organico è altamente competitivo".

Jacobelli, continuando a parlare del campionato di Serie A che sta per iniziare, ha sottolineato come la favorita al titolo resterebbe comunque il Napoli, squadra che ha vinto il tricolore lo scorso anno e che è riuscita a trattenere in rosa due calciatori fondamentali come Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

Di Canio: 'Metto i bianconeri accanto al Milan in graduatoria solo se facessero un attaccante e un altro giocatore'

Del possibile percorso della Juventus in campionato ha parlato anche l'ex calciatore Paolo Di Canio. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore dal quotidiano Il Mattino, ha detto dei bianconeri: "La Juve? La metto vicino al Milan, ma solo se prende l'attaccante e se farà un altro acquisto".

Di Canio ha poi parlato della squadra che ha fatto il miglior mercato, mettendo al primo posto la Roma di José Mourinho: "La Roma è quella che ha operato meglio sul mercato: i giallorossi non si possono nascondere e credo siano obbligati ad arrivare tra le prime quattro.

Hanno preso giocatori in età per esplodere: Renato Sanches su tutti”

Juve, Mazzocchi: 'I bianconeri senza coppe potrebbero essere la sorpresa del campionato'

Infine, anche il giornalista Marco Mazzocchi ha scritto su Twitter della Juventus e delle squadre che potranno competere per la corsa scudetto della stagione che sta per iniziare: "Non capisco su quali basi molti vedano Inter (alcuni Milan) favorita Scudetto. Se non avrà la pancia piena, per me, il Napoli è la più forte. Juventus senza coppe potrebbe essere la "sorpresa". Sottovalutata Lazio e anche Atalanta. Roma competitiva se arrivano attaccanti".