Nelle scorse ore il calciatore attualmente svincolato Radja Nainggolan ha parlato ai microfoni di Controcalcio della griglia di partenza per le favorite a competere per lo scudetto, mettendo Juventus e Milan dietro all'Inter di Simone Inzaghi. Anche l'ex calciatore Sebino Nela su Raidue ha parlato della lotta al tricolore, sottolineando come la Juventus per competere davvero dovrebbe aggiungere una qualità di gioco che ancora faticherebbe a mostrare con continuità.

Naingolan: "La Juventus gioca bene e il Milan è forte, ma la favorita per lo scudetto rimane l'Inter"

Radja Nainggolan, calciatore belga attualmente svincolato, è stato intervistato ai microfoni di Controcalcio ed ha parlato delle squadre che secondo la sua opinione potranno competere in questa stagione per vincere lo scudetto. "Vedo il Milan molto forte, vedo l’Inter favorita anche quest’anno come l’anno scorso. Ci sono poche squadre con una rosa come l’Inter, anche la Juventus gioca bene". Nainggolan ha poi parlato della Lazio e di quale potrebbe essere l'annata degli uomini di Maurizio Sarri: "La Lazio ha perso la prima immeritatamente, l’anno scorso ha fatto un grande campionato e quest’anno può ripetersi".

Nainggolan ha poi parlato della Roma, una delle squadre in cui ha militato, svelando un retroscena sulla sua cessione: il calciatore belga ha rivelato di essersi pentito di aver abbandonato la società giallorossa a causa di alcuni attriti che aveva avuto con quello che all'epoca era il direttore sportivo dei capitolini. Nainggolan ha poi concluso il suo intervento sottolineando come Luciano Spalletti sia stato l'allenatore con il quale si sia divertito maggiormente a livello calcistico mentre sia rimasto stupito dal comportamento di Antonio Conte, che nell'Inter lo aveva relegato in panchina mentre ai tempi antecedenti del Chelsea aveva provato ad acquisirlo.

Juventus, Nela: "I bianconeri sono pronti per arrivare tra i primi quattro, per lo scudetto serve maggiore qualità"

Anche l'ex calciatore Sebino Nela ha parlato ai microfoni di Raidue della corsa per lo scudetto, concentrandosi almeno inizialmente sulla Juventus: "Juve pronta per lottare per lo Scudetto? E' pronta per arrivare nelle prime quattro, perché poi deve funzionare tutto.

Con i 'se' non si va da nessuna parte. Qualcosa sul gioco della Juve deve cambiare, devi dare una qualità diversa. Mi aspetto una Juventus con una qualità diversa, con un gioco migliore". Nela ha poi parlato del Milan, evidenziando come i rossoneri stiano giocando un calcio propositivo e di qualità nonostante la società abbia cambiato più calciatori titolari rispetto ad ogni altra contendente.