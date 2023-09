Secondo quanto filtrerebbe dalla Continassa, i legali della Juventus non sarebbero preoccupati dalla causa che ha intentato Cristiano Ronaldo nei confronti della società bianconera. Lo stesso CR7, nel frattempo, sarebbe entrato nei radar della WWE che lo potrebbe ingaggiare come guest star per l'evento in Arabia Saudita Crow Jewel.

Juventus, i legali del club bianconero non sarebbero preoccupati dalla causa intentata da Cristiano Ronaldo

Negli ultimi giorni ha fatto rumore la notizia che testimonia una causa intentata da Cristiano Ronaldo nei confronti della Juventus per il mancato pagamento di alcune mensilità nel periodo Covid.

Al portoghese non sarebbero stati riconosciuti 19 milioni di euro, ma dalle notizie che trapelano dalla Continassa i legali della società bianconera non avrebbero particolari timori nel dover risarcire Cristiano Ronaldo. All'epoca infatti la Juventus attuò quella che poi è divenuta famosa come manovra stipendi, con cui fece firmare un documento ai calciatori presenti in rosa che testimoniava il mancato pagamento di quattro mensilità che poi sarebbero state riconosciute agli stessi nei successivi tre anni.

Da quello che filtra, Cristiano Ronaldo non accettò di firmare quel documento e di conseguenza non avrebbe nulla da chiedere in cambio alla Juventus. Discorso diverso per Paulo Dybala: l'argentino attualmente in forza nella Roma ha infatti deciso di non fare causa alla Juventus e di attendere ricevendo i tre milioni di euro che gli erano dovuti.

Ronaldo sarebbe entrato nel mirino della WWE: il portoghese potrebbe partecipare all'evento Crown Jewel

Nel frattempo sul conto di Cristiano Ronaldo starebbe circolando una notizia che avrebbe del clamoroso: fonti dalla Spagna infatti vorrebbero il portoghese nel mirino della WWE, che starebbe pensando di ingaggiare Ronaldo per l'evento Crown Jewel, pay-per-view che dal 2018 prende vita in Arabia Saudita.

Ovviamente il passaggio nello scorso gennaio di CR7 all'Al-Nassr avrebbe fatto scattare l'idea ai dirigenti della WWE, che in Ronaldo vedrebbero quel veicolo per aumentare la visibilità dello show e i conseguenti incassi.

Cristiano Ronaldo ha dalla sua un seguito da primato, con oltre 600 milioni di followers solo su Instagram. L'eventuale adesione di Ronaldo a Crown Jewel rappresenterebbe una partecipazione come Guest Star.