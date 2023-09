Nelle scorse ore l'ex attaccante argentino della Juventus Paulo Dybala ha rinunciato a fare causa al club bianconero per la vicenda legata agli stipendi arretrati, scelta non condivisa da Cristiano Ronaldo che dopo aver chiesto gli atti alla Procura di Torino, sta portando avanti la causa contro la Juve. Rimanendo in tema, la società piemontese dovrà difendersi anche dalla causa per danni di immagine intentata dall'ex Leonardo Bonucci, difensore al quale ieri ha voluto rispondere Massimiliano Allegri.

Juventus, trovato accordo con Dybala: l'argentino non intenterà causa al club bianconero che gli dovrà saldare gli arretrati

Paulo Dybala ha rinunciato alla causa che avrebbe potuto intentare nei confronti della Juventus sia per non aver percepito parte dello stipendio che gli spettava nel periodo risalente la prima ondata di Covid sia per l'indennizzo del mancato rinnovo contrattuale. Dybala ha dunque trovato un accordo con la società bianconera che gli dovrà garantire il pagamento degli arretrati che ammonterebbero a circa 3 milioni di euro. Una approccio, quello scelta da Dybala, sicuramente più amichevole rispetto a quello intrapreso da Cristiano Ronaldo, che dopo aver chiesto gli atti alla procura di Torino, ha deciso di portare avanti la causa contro la Juventus sempre per motivazioni annesse al mancato percepimento di una parte dello stipendio.

Nel caso di Cristiano Ronaldo, si parlerebbe di una cifra ben più alta rispetto a quella che spetta a Dybala, ovvero 19.9 milioni di euro netti.

Juve, Bonucci anche Bonucci fa causa ai bianconeri, Allegri gli risponde: 'Fatte delle soap di cui non mi interesso'

La Juventus, oltre a difendersi dalla causa che Cristiano Ronaldo sta portando avanti, dovrà affrontare anche quella che Leonardo Bonucci vorrebbe muovere nei confronti del club bianconero per danni di immagine.

L'ex difensore della Juve attualmente in forza all'Union Berlino, non avrebbe digerito il comportamento della società piemontese nei suoi confronti, con promesse mancate ed un esclusione dalla prima squadra definitiva umiliante dallo stesso Bonucci in una recente intervista.

Proprio al difensore classe '87 ha comunque voluto replicare in conferenza stampa il tecnico dei bianconeri Massimiliano Allegri, che tra ironia e concretezza ha detto: "Le soap opera sono su Canale 5, non sono appassionato.

Ripeto, gli faccio un grosso in bocca al lupo, sarà una stagione importante per lui, visto che è andato in una squadra che giocherà la Champions. Ormai abbiamo parlato tantissimo, penso sia più importante pensare alla partita di domani e guardare avanti, la vita è questa, non voglio guardare indietro".