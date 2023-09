La Juventus sta considerando diverse possibilità per il futuro in riferimento al ruolo del portiere, e uno dei nomi principali sul tavolo è Gianluigi Donnarumma, il portiere del Paris Saint-Germain. Attualmente, Wojciech Szczesny è il titolare, ma ci sono discussioni in corso sul suo futuro. Il contratto del nazionale della Polonia è in scadenza a giugno 2025, e sebbene si parli di un possibile prolungamento con un ingaggio spalmato, non è esclusa la possibilità che il polacco possa lasciare la squadra se si presentasse un'offerta vicina ai 20 milioni di euro.

Secondo quanto riportato da okfichajes.com, Donnarumma potrebbe anche considerare un'uscita dal Paris Saint-Germain alla fine della stagione, nonostante abbia un contratto in corso fino al 2026. In questo scenario, il ritorno di Donnarumma in Italia è una possibilità da considerare, e la Juventus sarebbe interessata al portiere ex Milan.

La Juve valuterebbe l'acquisto di Donnarumma a giugno

Un inizio di stagione non ideale quello di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint Germain, soprattutto in campionato, con la società francese che in 5 match disputati ne ha vinti 2, perse altrettante e una pareggiata. Pesa evidentemente la sconfitta dell'ultima giornata contro il Nizza. Critiche hanno riguardato anche il portiere della nazionale italiana, che deve adattarsi al sistema di gioco del suo allenatore, Luis Enrique.

Lo spagnolo preferisce un portiere in grado di utilizzare i piedi in modo efficace, per questo Keylor Navas attuale secondo portiere nel Paris Saint Germain potrebbe sfidare alla lunga per un posto da titolare il nazionale italiano.

Con un'offerta di circa 40 milioni di euro il portiere Gianluigi Donnarumma potrebbe approdare alla Juventus.

In questo momento pesa anche l'ingaggio che guadagna il portiere del nazionale italiana, circa 12 milioni di euro a stagione. Dovrebbe accettare uno stipendio minore per approdare a Torino.

Il resto del mercato della Juve

La Juventus lavora anche per il mercato di gennaio. Se fosse confermata la squalifica di Pogba, potrebbe arrivare un centrocampista.

La scelta potrebbe riguardare Habib Diarra dello Strasburgo o Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino destro piace Sacha Boey, giocatore del Galatasaray che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro. Il francese potrebbe arrivare a Torino come alternativa a Weah, anche se Allegri in questo inizio di stagione sta adattando sulla fascia destra McKennie con risultati importanti. L'americano è stato uno dei migliori con la Lazio nell'ultimo match di campionato.