Nei prossimi mesi la Juventus dovrebbe incontrare gli agenti di alcuni suoi calciatori per parlare dei rinnovi di contratto dei rispettivi assistiti.

I calciatori che potrebbero estendere i loro accordi sono Federico Chiesa, Adrien Rabiot, Wojciech Szczesny e Dusan Vlahovic. Venendo al caso del centravanti serbo, l’appuntamento col manager dovrebbe tenersi nel mese di ottobre, un momento nel quale il club bianconero vorrebbe proporre al Vlahovic un rinnovo fino al 2027.

L'intento della società è quello di spalmare l'ingaggio di Vlahovic blindandone la permanenza a Torino grazie ad un altro anno di contratto.

Vlahovic uomo di punta dell’attacco della Juventus

In estate il nome di Dusan Vlahovic è stato al centro di diversi rumors di mercato. Il piano della Juventus però è sempre stato chiaro come spiegato anche Cristiano Giuntoli a più riprese. Il club ha puntato su Dusan Vlahovic e lo avrebbe ceduto solo di fronte ad offerte irrinunciabili. Queste proposte, però, non sono arrivate e il giocatore è rimasto a Torino.

Lo stesso Vlahovic, in estate, ha fatto capire che la sua intenzione è sempre stata quella di restare alla Juventus, basti ricordare quando è andato in gol contro il Real Madrid in amichevole andando a mostrare in segno polemico il suo numero e numero di maglia sulla schiena.

L'attaccante serbo è al centro del progetto bianconero e lui non ha alcuna intenzione di venire meno alla propria parola, ovvero fare grande il club a suon di gol.

Juventus ottimista per il recupero di Chiesa

In settimana i bianconeri ritroveranno Vlahovic insieme agli altri nazionali di rientro dai rispettivi impegni con le nazionali. Il bomber bianconero sarà titolare contro la Lazio ma resta da capire se al suo fianco ci sarà o meno Federico Chiesa. Il numero 7 juventino è rientrato infatti in anticipo a Torino per via di un fastidio all’adduttore: i primi controlli hanno escluso lesioni, ma la Juventus, probabilmente, lo sottoporrà ad ulteriori accertamenti per essere sicura al 100% della sua tenuta fisica.

Al momento ci sarebbe ottimismo sul fatto che Chiesa possa essere a disposizione per la gara cormorano la Lazio. Dopodiché, Massimiliano Allegri dovrà decidere se farlo giocare dal primo minuto e o se tenerlo in panchina. Qualora Chiesa dovesse essere preservato al fianco di Dusan Vlahovic potrebbe giocare uno fra Arek Milik e Moise Kean.

Non sarebbe da escludere nemmeno l’ipotesi Kenan Yildiz. Il turco è tenuto in grande considerazione da Allegri e potrebbe essere una delle sorprese di formazione della Juventus soprattutto se Chiesa non dovesse essere al meglio.