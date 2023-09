Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus e il Milan potrebbero sfidarsi nella sessione di trasferimenti estiva del 2024 per Giorgio Scalvini, difensore centrale dell'Atalanta classe 2003 che il presidente della Dea Percassi valuterebbe circa 40 milioni di euro.

L'Inter invece, starebbe cercando un rinforzo a centrocampo e per l'estate del 2024 osserverebbe il nome di Nicolas De La Cruz, mediano uruguaiano col vizietto del gol che il River Plates lascerebbe andare per una cifra vicina agli 11 milioni di euro. Come alternativa, i nerazzurri valuterebbero per gennaio il profilo di Teun Koopmeiners dell'Atalanta.

Juventus, la prossima estate i bianconeri potrebbero sfidare il Milan per Giorgio Scalvini dell'Atalanta

La Juventus e il Milan starebbero già pensando alla prossima sessione di mercato estiva per cercare un difensore centrale e il nome che piacerebbe a entrambe le società sarebbe quello di Giorgio Scalvini. Lo stopper dell'Atalanta, a 19 anni, è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare nella formazione guidata da Giampiero Gasperini e a esordire con la nazionale maggiore dell'Italia. Per questa serie di motivi, il presidente della "Dea" Percassi avrebbe già stanziato una valutazione per Scalvini da circa 40 milioni di euro, una cifra importante che sia Juventus che Milan potrebbero investire per uno dei calciatori di maggiore prospettiva del calcio italiano.

Inter, De La Cruz sarebbe nel mirino dei nerazzurri per il 2024: il River Plater lo valuterebbe circa 11 milioni di euro

L'Inter, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, sarebbe alla ricerca di un centrocampista da aggiungere alla rosa nell'estate del 2024 e dalla Spagna darebbero i nerazzurri forti interessati Nicolas De La Cruz.

Il mediano uruguaiano del River Plate, avrebbe attratto le attenzioni dell'ad Giuseppe Marotta non solo per la sua duttilità in mezzo al campo ma anche per certo feeling con il gol che gli ha permesso di mettere a segno 6 reti e 3 assist in 28 presenze complessive. De La Cruz, stando a quanto filtra, vorrebbe fare il salto di qualità definitivo in una grande del calcio europeo e il suo contratto in scadenza nel 2025 rappresenterebbe quell'occasione da cogliere al balzo per l'Inter che con un'offerta da 11 milioni di euro potrebbe strapparlo alla società argentina.

Il club nerazzurro a centrocampo valuterebbe anche altri profili come ad esempio quello di Teun Koopmeiners: il mediano dell'Atalanta piacerebbe anche a Roma e Juventus e ,per questa ragione, l'Inter potrebbe tenare di anticipare la concorrenza, bruciando le tappe e intavolando una trattativa per il calciatore olandese già dal prossimo gennaio.