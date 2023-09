Una delle operazioni più significative del mercato della Juventus è stata la firma di Adrien Rabiot sul contratto di rinnovo fino al 2024. Il francese ha così deciso di restare a Torino nonostante fosse libero di potersi accasare a zero con un altro club anche grazie all’ottimo rapporto che ha con l'allenatore Massimiliano Allegri che lo ha decisamente rilanciato nel calcio che conta.

Adesso, però, la Juventus vorrebbe incontrare nuovamente la madre agente del giocatore francese per prolungare ulteriormente il suo contratto. Anche lo stesso Rabiot avrebbe voglia di legarsi ancora alla Vecchia Signora.

Nei prossimi mesi incontro tra la Juventus e la madre agente di Rabiot

Nelle ultime due stagioni Adrien Rabiot è diventato un leader della Juventus sia in campo che fuori. Il francese è anche uno dei vice capitani dei bianconeri come spiegato dallo stesso Massimiliano Allegri in una delle ultime conferenze stampa.

Rabiot andrà in scadenza nel giugno 2024, ma la Juventus vorrebbe sedersi quanto prima ad un tavolo con la madre agente del francese per siglare un ulteriore rinnovo. Le parti potrebbero vedersi nei prossimi mesi, verosimilmente verso gennaio, per poter gettare le basi di un nuovo accordo. La missione di Giuntoli è chiara, impedire al francese di partire su espresso mandato del tecnico che lo ritiene l'uomo fondamentale del centrocampo bianconero.

Chiesa in scadenza nel 2025

Oltre al rinnovo di Adrien Rabiot, la Juventus avrebbe in cantiere anche il prolungamento di Federico Chiesa. Il contratto del numero 7 juventino andrà in scadenza nel 2025 e le parti potrebbe vedersi nei prossimi mesi per discutere del rinnovo. Sia la società che il tecnico Allegri spingerebbero per questa soluzione, l’idea dei dirigenti di casa Juventus sarebbe di fatti quella di allungare di un altro paio di stagioni l'accordo col figlio d'arte mantenendo i 5 milioni d’ingaggio attuali.

I rumors parlano di un accordo possibile da raggiungersi, anche perchè sembra che la volontà tra le parti sia comune, ovvero sia continuare insieme per ulteriori stagioni oltre a quelle già vissute.

Riuscire nell'impresa sarebbe molto importante anche perchè si parla di due pilastri della squadra: Rabiot è già andato in gol in queste prime tre giornate di Serie A mostrando di aver ritrovato da dove aveva lasciato, segnando, ottimo anche l'inizio di Chiesa che ha firmato due reti in tre partite di Serie A.