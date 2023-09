Uno dei temi che ormai da diversi mesi circola in casa Inter è quello relativo alla proprietà. Dopo Thomas Zilliacus, Bc Partners, il fondo svedese EQT e quello arabo PIF, ora secondo Abu Dhabi Sports Tv (principale emittente sportiva degli Emirati Arabi) Investcorp avrebbe presentato un offerta alla Raine Group, la banca d’affari americana incaricata dal presidente Steven Zhang di trovare possibili acquirenti.

La famiglia Zhang negli ultimi tre anni si è ritrovata con dei gravi problemi finanziari dovuti prima alla decisione del governo cinese di bloccare gli investimenti verso paesi esteri e poi al fallimento del colloso immobiliare Evergarande (il gruppo Suning aveva prestato alla società di costruzioni circa 2,6 miliardi di euro), nel mezzo anche la crisi finanziaria globale dovuta alla pandemia che ha colpito il patrimonio personale di Zhang Jindong con una perdita di oltre 2 miliardi di euro.

Sono tanti i fondi e gli imprenditori che nell'ultimo anno avrebbero manifestato interesse nel rilevare le quote dell'Inter.

Investcorp vorrebbe comprare l'Inter

L’Inter potrebbe avere presto un nuovo proprietario. Secondo le ultime notizie, Investcorp sarebbe in vantaggio per comprare il club nerazzurro da Suning, il gruppo cinese che possiede ma maggiorana delle azioni societarie. La situazione di Zhang sarebbe diventata economicamente insostenibile a causa delle scadenze dei bond sottoscritti con il fondo Oaktree. Il fondo statunitense aveva concesso, nel maggio 2021, un finanziamento da 275 milioni di euro da ripagare entro tre anni, pena il passaggio di proprietà dell'Inter a Oaktree stessa con l’escussione del pegno.

La scadenza è fissata al 20 maggio 2024. Ma nel frattempo, a causa degli interessi al 12%, la cifra da restituire lieviterà a quasi 400 milioni. Consapevole dei problemi finanziari in casa nerazzurra, il fondo Investcorp avrebbe formulato un offerta da circa 1,3 miliardi di euro per rilevare le quote di maggioranza dell'Inter dalla famiglia Zhang.

Il giornalista arabo Turki Al Ghamdi ha confermato l'inizio delle trattative attraverso il proprio profilo Twitter: 'Confermo che le negoziazioni stiano proseguendo', le parole di Al Ghamdi, che poi ha aggiunto: 'Nei mesi scorsi si è lavorato per raccogliere capitali, come è consuetudine del fondo, e ora le trattative stanno andando in direzione avanzata secondo le intenzioni di Zhang di vendere'.

Chi è Investcorp

Dopo aver trattato il Milan un anno fa, Investcorp sta valutando la possibilità di acquistare il club nerazzurro. Investcorp è un fondo del Bahrein gestore globale di prodotti di investimento alternativi, sia per clienti privati ch​​e istituzionali. Fondata nel 1982, la società ha sedi in diverse città e diversi Stati del mondo, tra cui New York, Londra, il Bahrain, Abu Dhabi, Riad, Doha, Mumbai e Singapore. A capo del gruppo c’è l’attuale presidente Mohammed Al Ardhi, banchiere e imprenditore omanita, ex pilota militare della Royal Air Force of Oman ed ex presidente della Banca nazionale di Oman.

Le attività principali dell’azienda riguardano private equity, immobiliare, investimenti a ritorno assoluto, infrastrutture, gestione del credito e capitale strategico.

Il fondo attualmente può vantare circa 50 miliardi di dollari di asset in gestione.

La storia forse più famosa riguardo Investcorp è quella di aver riportato al successo Gucci quando era prossimo al fallimento nei primi anni 90. Tra le più importanti acquisizioni, passate e attuali, ci sono, oltre a Gucci, anche marchi italiani come Dainese e Corneliani.