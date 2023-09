In questi ultimi mesi le strategie di mercato in casa Juventus sono totalmente cambiate rispetto al recente passato, quando la società puntava ad ingaggiare i migliori profili sullo scenario internazionale per competere ai massimi livelli in Italia ed Europa.

Dopo le vicende giudiziarie dello scorso anno, costate la qualificazione alle prossime coppe europee, il club ha dovuto fronteggiare il meno 80 milioni alla voce ricavi, cosa che ha condotto il nuovo ds Cristiano Giuntoli a pensare più alle cessioni e al bilancio societario che non ad una vera e propria campagna di rafforzamento.

Data una sistemata ai conti, adesso la dirigenza punta a confermare i migliori giocatori in rosa, in primis Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Nelle prossime settimane il ds juventino potrebbe così incontrare la madre agente del francese per proporgli o un contratto di breve durata con un prolungamento di un anno o un contratto più lungo di 3/4 anni con magari uno stipendio leggermente più ridotto rispetto agli attuali 7 milioni netti l'anno.

Il contratto dell'esterno azzurro scade invece nel giugno del 2025.

Priorità ai rinnovi

Federico Chiesa ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi segnando due gol nelle prima tre giornate di campionato. La Juventus sembra intenzionata a tenersi stretta il suo numero 7 e a prolungarne il contratto, in scadenza al 2025.

Cristiano Giuntoli sembrerebbe al momento orientato ad offrire un altro anno di contratto a Chiesa, per temporeggiare dunque nell'attesa di capire se il club tornerà o meno in Champions League l'anno prossimo.

Presto potrebbe toccare a Wojciech Szczesny e Federico Gatti. Il rinnovo del portiere polacco sarebbe volto soprattutto a spalmarne il pesante ingaggio (quasi 7 milioni l'anno), in merito al difensore centrale invece l'intenzione sarebbe quella di proporre un rinnovo per blindarne il cartellino dato che questa estate alcune squadre di Premier League avrebbero fatto un sondaggio per lui.

Juventus al lavoro senza i nazionali

In questa settimana la Juventus proseguirà la preparazione in vista della gara contro la Lazio. I bianconeri dovranno ovviamente fare i conti con le tante assenze visto che i giocatori chiamati in nazionale sono stati ben 13.

Tra gli assenti ci sono anche Adrien Rabiot, Federico Chiesa, Manuel Locatelli, Dusan Vlahovic e Danilo, 5 perni della rosa.

Solo a partire dalla prossima settimana la preparazione della Juventus entrerà nel vivo con Paul Pogba e Federico Gatti che avranno anche la possibilità di smaltire i piccoli acciacchi patiti nella trasferta vittoriosa di Empoli. Entrambi dovrebbero farcela in vista della gara contro la Lazio che sarà in programma il 16 settembre alle ore 15 all’Allianz Stadium che aprirà il quarto turno di Serie A.