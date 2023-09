Il direttore sportivo della Juventus, Cristiano Giuntoli, sta cercando di alleggerire il monte-ingaggi del club. Di conseguenza, potrebbe proporre a Daniele Rugani, Federico Gatti e Wojciech Szczęsny dei rinnovi contrattuali con conseguenti spalmature in più anni dei rispettivi stipendi.

Per quanto riguarda Adrien Rabiot, il centrocampista francese andrà in scadenza il 30 giugno 2024, e la Juventus sarebbe disposta a compiere un sacrificio a livello economico per trattenerlo per almeno un'altra stagione.

Infine Giuntoli vorrebbe rimodulare l'ingaggio di Paul Pogba, abbassandone la parte fissa per aumentare quella legata ai bonus

Juventus: Rugani, Gatti e Szczęsny potrebbero prolungare i contratti spalmando gli ingaggi

La Juventus ed il suo direttore sportivo Cristiano Giuntoli starebbero operando per migliorare i conti della società. Per questo motivo, ci sarebbe innanzitutto l'obiettivo di ridurre gli stipendi dei calciatori.

Sul tavolo ci sarebbero diversi contratti da ridiscutere come, ad esempio, quello di Daniele Rugani: il centrale difensivo classe '94 andrà in scadenza nel giugno del 2024, ma la Juventus non vorrebbe privarsene. Di conseguenza, il piano di Giuntoli sarebbe quello di proporgli un rinnovo ad una cifra inferiore rispetto a quella attualmente percepita (circa 3,5 milioni di euro) con un vincolo però prolungato a due anni.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, ci sarebbe già una prima intesa di massima con il procuratore di Rugani.

Discorso simile potrebbe essere fatto per Federico Gatti e Wojciech Szczęsny: il difensore ex Frosinone, già legato alla Juventus fino al 2027, potrebbe prolungare il contratto spalmandone gli emolumenti fino al giugno del 2028.

Invece Szczesny potrebbe rinnovare il vincolo contrattuale in scadenza nel giugno del 2025 portandolo al 2027.

Juventus, anche Pogba e Rabiot potrebbero ridiscutere le rispettive situazioni economiche

Giuntoli avrebbe in agenda anche altri nomi da contattare per la questione dei rinnovi. Tra questi ci sarebbe Adrien Rabiot: il centrocampista francese è diventato ormai uno degli uomini fondamentali negli schemi di Massimiliano Allegri e, per questa ragione, la Juventus vorrebbe blindarlo per i prossimi tre anni.

A Rabiot, che andrà in scadenza il 30 giugno 2024, Giuntoli potrebbe offrire un triennale con ingaggio spalmato, o un rinnovo alle stesse cifre attuali, ovvero 7 milioni di euro stagionali.

Giuntoli avrebbe poi già iniziato a confrontarsi con Rafaela Pimenta, manager di Paul Pogba: il direttore sportivo della Juventus avrebbe intenzione di accordarsi su una riduzione dello stipendio del centrocampista ex Manchester United. L'obiettivo sarebbe quello di diminuire la parte fissa dell'ingaggio, andando invece ad incrementare i bonus.