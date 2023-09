La Juventus, che sta preparando la sfida del 1º ottobre contro l’Atalanta, nelle ultime ore è stata in apprensione per le condizioni di Dusan Vlahovic. Il serbo, da alcuni giorni, soffre a causa di una fastidiosa lombalgia, ma questo giovedì 28 settembre sono arrivate buone notizie in tal senso.

Infatti il centravanti serbo ha ripreso ad allenarsi in gruppo e dunque sarà a disposizione per la gara di Bergamo. Sarà Massimiliano Allegri a decidere se schierarlo dal primo minuto o meno, la sensazione è che Dusan Vlahovic possa essere titolare al fianco di Federico Chiesa.

Il programma di lavoro per alcuni bianconeri

In queste ore, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per proseguire la marcia di avvicinamento alla partita contro l’Atalanta di domenica. Alcuni giocatori bianconeri, però, hanno seguito un programma di lavoro personalizzato. In particolare a svolgere un lavoro specifico sono stati Danilo, Gleison Bremer, Nicolò Fagioli e Federico Chiesa. Questi quattro calciatori hanno speso molte energie contro il Lecce e per questo motivo hanno svolto un programma specifico. Nessuno di loro è in dubbio per la gara del 1º ottobre e, salvo sorprese, saranno tutti titolari contro l’Atalanta.

Sarebbe invece a rischio la presenza di Moise Kean. Il numero 18 juventino ha un fastidio alla tibia e, in queste ore, ha lavorato a parte: resta da capire se nei prossimi giorni tornerà in gruppo oppure se salterà la sfida del 1º ottobre, al momento sulla presenza dell’attaccante italiano contro l’Atalanta trapela un po’ di pessimismo.

Qualche dubbio di formazione per la Juventus

La Juventus, nella gara contro l’Atalanta, dovrebbe fare qualche cambio di formazione rispetto al match del turno infrasettimanale contro il Lecce. Infatti, sulla corsia di destra, resta da capire se verrà confermato Weston McKennie oppure se ci sarà il ritorno di Timothy Weah fra i titolari.

Anche sulla fascia di sinistra è aperto il ballottaggio tra Filip Kostic e Andrea Cambiaso. Ma attenzione anche a Samuel Iling-Junior che lo scorso anno è stato schierato proprio fra i titolari da Massimiliano Allegri nel match vinto per 0-2 dai bianconeri contro l’Atalanta, trovando pure la sua prima rete in Serie A.

Anche in mezzo al campo c’è un dubbio: con Manuel Locatelli e Adrien Rabiot sicuri titolari, la terza maglia per giocare dal primo minuto se la contendono Nicolò Fagioli e Fabio Miretti.