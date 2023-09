Secondo le ultime voci di Calciomercato, nelle prossime ore l'agente sportivo del centrocampista del Tottenham, Pierre-Emil Hojbjerg, sarebbe atteso alla Continassa per discutere con la Juventus di un suo eventuale passaggio in bianconero a gennaio. L'Inter, invece, potrebbe doversi difendere dagli assalti di Chelsea e Manchester City nella prossima estate per Federico Di Marco, laterale mancino classe '97.

Juventus, in queste ore sarebbe atteso alla Continassa l'agente di Pierre-Emil Hojbjerg del Tottenham

La Juventus dovrebbe tornare sul mercato a gennaio, specie dopo il caso Pogba, ed il nome che sembrerebbe essere il favorito da Cristiano Giuntoli sarebbe quello di Pierre-Emil Hojbjerg.

Mediano danese classe '95, Hojbjerg attualmente si trova nel Tottenham, squadra di Premier League con la quale starebbe trovando poco spazio. Per questa ragione, l'agente del calciatore ex Southampton sarebbe alla ricerca di una formazione pronta a dare più spazio al suo assistito e, indiscrezioni della giornata testimonierebbero a tal riguardo del movimento alla Continassa. Il procuratore di Hojbjerg sarebbe atteso a Torino per incontrare i dirigenti della Juventus e fare il punto su quella che potrebbe essere una delle trattative più importanti per la prossima sessione di riparazione. Il Tottenham, infatti, sarebbe anche disposto a cedere Hojbjerg nel mese di gennaio, tuttavia, valuterebbe il calciatore danese circa 30 milioni di euro.

Una cifra importante se si considera soprattutto che nella finestra di mercato invernale certe somme difficilmente vengono spese dalle società. Ecco perché la Juventus potrebbe tentare di allestire l'operazione con gli "Spurs" impostando la trattativa dell'eventuale passaggio di Hojbjerg sulla base di un prestito con diritto di riscatto che diverrebbe obbligo al raggiungimento di determinati obiettivi, come la qualificazione alla prossima Champions League.

Inter, su Di Marco sirene dalla Premier League: il laterale nerazzurro sarebbe osservato dal Manchester City e dal Chelsea

Uno dei calciatori che sta confermando il suo stato di grazia nell'Inter è Federico Di Marco, laterale sinistro che secondo indiscrezioni dalla Spagna sarebbe finito nel mirino di due big della Premier League, il Chelsea ed il Manchester City.

Stando alle notizie, le due società britanniche potrebbero presto bussare alla Pinetina per chiedere informazioni sul fluidificante classe '97, sul quale, però, la stessa Inter punterebbe per il futuro. Il club lombardo, infatti, avrebbe intenzione di far leva sul notorio attaccamento ai colori nerazzurri di Di Marco per cercare di fargli firmare un prolungamento di contratto che attualmente vede la sua scadenza nel 2026.