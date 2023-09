Nelle scorse ore l'ex portiere della Juventus e attuale capo della delegazione della nazionale italiana Gianluigi Buffon intervistato ai microfoni di SuperTele ha parlato del club bianconero e di quanto sta accadendo con Paul Pogba e Leonardo Bonucci: "ormai c'è un caso alla settimana, non ci si annoia", ha detto Buffon.

Anche il giornalista Sandro Sabatini a Radio BiancoNera ha voluto dire la sua sul percorso che ha intrapreso Pogba da quando è tornato alla Juventus nella sua seconda avventura con la "Vecchia Signora".

Poi ha sottolineato: "La miglior medicina sono le prestazioni e le vittorie come quelle di sabato. Già l'anno scorso c'era una rosa che poteva competere per lo scudetto, poi ci sono state delle vicissitudini che non l'hanno permesso.

Poi ha sottolineato: "La miglior medicina sono le prestazioni e le vittorie come quelle di sabato. Già l'anno scorso c'era una rosa che poteva competere per lo scudetto, poi ci sono state delle vicissitudini che non l'hanno permesso.

Adesso non vedo rose competitive come la Juve".

Buffon, restando in tema campionato ha poi sottolineato come l'Inter potrebbe pagare dazio nel corso del campionato a causa delle tante partite in più che dovrebbe disputare rispetto alla Juventus.

Parlando poi nello specifico di Pogba e Bonucci, l'ex portiere a voluto evidenziare come per dare giudizi assennati bisognerebbe conoscere al meglio i dettagli di entrambe le storie.

Buffon ha concluso il suo intervento parlando della nuova avventura con la nazionale italiana: l'ex portiere ha asserito di essere stato accolto in maniera calorosa da ogni membro dello staff del nuovo CT Luciano Spalletti, che lo ha coinvolto nel lavoro dal primo minuto in cui si sono incontrati.

Anche il giornalista Sandro Sabatini ha parlato ai microfoni di Radio BiancoNera di quanto sta accadendo alla Juventus con Paul Pogba.

Sabatini ha dunque detto: "Mi provoca rabbia e tristezza, da padre gli vorrei dire ragazzo mio che ti è venuto in mente? poi però a ripensare al percorso di Pogba, che si è fatto male al ginocchio in America, anziché seguire i medici della Juventus ha voluto fare con la sua testa, viene da dirgli che la medicina è una cosa seria. È un anno e mezzo che fa di testa sua e appena sta vedendo la luce fuori dal tunnel va in farmacia e prende un integratore?".