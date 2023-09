Uno dei reparti che l'Inter potrebbe modificare nelle prossime sessioni di Calciomercato è quello difensivo visto che l'obiettivo è cercare di ringiovanirlo. Matteo Darmian è in scadenza di contratto, mentre Francesco Acerbi e Stefan De Vrij non sono più giovanissimi e per questo si punta ad un innesto che possa abbassare l'età media. Il nome che piacerebbe all'Inter è quello di José Gimenez, difensore uruguaiano attualmente in forza all'Atletico Madrid e già accostato negli anni scorsi senza successo. Questa volta, però, i Colchoneros avrebbero aperto ad una eventuale trattativa con il club meneghino.

La Juventus cercherà sicuramente un centrocampista di livello tra gennaio e giugno prossimo, visto che Paul Pogba rischia una lunga squalifica. Il nome che è sempre nel mirino dei bianconeri è quello di Luis Alberto, che pur non essendo più giovanissimo sta dimostrando ancora di poter fare la differenza in Serie A. Lo spagnolo, infatti, è stato tra i pochi a salvarsi tra le fila della Lazio in una prima parte di stagione sicuramente negativa, con 3 punti raccolti in quattro partite.

Inter su Gimenez

L'Inter punterà a ringiovanire ulteriormente la difesa nelle prossime sessioni di calciomercato dopo gli arrivi di Yann Bisseck e Benjamin Pavard questa estate. I nerazzurri vogliono un altro elemento con grande esperienza internazionale e per questo motivo avrebbero messo gli occhi su José Gimenez, che già negli anni scorsi sembrava piacere ma la trattativa non è mai entrata nel vivo.

Questa volta l'Atletico Madrid sarebbe pronto a discutere del suo addio. Il classe 1995, d'altronde, ha il contratto in scadenza a giugno 2025 e per questo non cedendolo la prossima estate si rischierebbe di perderlo a parametro zero l'anno successivo.

La sua valutazione si aggira sui 30 milioni di euro ma l'Inter cercherà accaparrarsi le sue prestazioni per una cifra intorno ai 20 milioni di euro più bonus.

Non è da escludere che i nerazzurri possano anche inserire una sorta di prelazione a favore dei Colchoneros qualora si decidesse di cedere Denzel Dumfries che, comunque, sarà valutato non meno di 50 milioni di euro, soprattutto dopo il sontuoso inizio di stagione avuto.

Juventus su Luis Alberto

La Juventus è alla ricerca di un rinforzo importante a centrocampo e potrebbe bussare nuovamente in casa Lazio dopo il mancato affare Milinkovic-Savic.

I bianconeri, infatti, vorrebbero Luis Alberto, tra i pochi a salvarsi, se non l'unico, nel disastroso inizio di campionato dei biancocelesti. Il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe giocare a favore della Juve, che punta ad investire non più di 10-15 milioni di euro, ma non è da escludere che nell'affare possa entrare uno tra Arkadiusz Milik e Moise Kean, cercando uno scambio alla pari. Dovrà essere il club di Claudio Lotito, poi, a decidere se basterà o se chiedere solo cash.