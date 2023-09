Alla Reale Arena di San Sebastian si gioca il match valido per la prima giornata del gruppo D di Champions League tra Real Sociedad e Inter. Girone che si preannuncia essere molto equilibrato, visto che ci sono anche Benfica e Salisburgo. Nerazzurri che, ovviamente, partono favoriti essendo i vice campioni d'Europa in carica. La partita si giocherà mercoledì 20 settembre alle ore 21 in Spagna. Baschi che, comunque, sono un cliente molto ostico, probabilmente la peggiore squadra che si poteva pescare dalla quarta fascia in fase di sorteggio.

Le ultime su Real Sociedad-Inter

La Real Sociedad torna in Champions League dopo diversi anni e vuole sicuramente ben figurare. Gli spagnoli hanno le carte in regola per dare filo da torcere a chiunque in questo girone, soprattutto tra le mura amiche. Lo scorso anno i baschi hanno chiuso al quarto posto in campionato e in questa stagione l'obiettivo principale sarà soprattutto quello di ripetersi ai vertici della Liga. L'inizio di stagione della squadra di Alguacil non è stato dei migliori, avendo raccolto solamente sei punti nelle prime cinque partite, complice anche un calendario abbastanza complesso. Nell'ultimo turno è arrivata la sconfitta per 2-1 in casa del Real Madrid in rimonta, dopo che i biancoblu erano passati in vantaggio.

L'Inter è attesa da una grande riconferma dopo il cammino dello scorso anno della Champions League, interrotto solo in finale con la sconfitta di misura contro il Manchester City per 1-0, pur giocandosela alla pari. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di non temere nessuno e ha avuto un inizio di campionato sontuoso, essendo in testa alla classifica a punteggio pieno, con dodici punti raccolti dopo le prime 4 giornate.

Nell'ultimo turno, poi, è arrivata la vittoria in casa nel derby di Milano contro il Milan per 5-1 che ha dato un segnale chiaro a tutti in questa stagione. I nerazzurri, infatti, punteranno soprattutto alla vittoria dello scudetto, che porterebbe la seconda stella sulla maglia.

Probabili formazioni Real Sociedad-Inter

Il tecnico della Real Sociedad, Alguacil, sembra orientato a schierarsi con il 4-3-3.

Il tridente d'attacco sarà formato da Kubo, Oyarzabal e Barrenetxea, che non daranno punti di riferimento sul fronte offensivo. La cerniera di centrocampo, invece, dovrebbe essere composta da Mendez, Zubimendi e Merino.

Solito 3-5-2 per Simone Inzaghi, che potrebbe cambiare qualcosa nella sua Inter rispetto al derby stravinto contro il Milan. La coppia d'attacco sarà formata sempre da Lautaro Martinez e Marcus Thuram. In mezzo al campo spazio a Barella, Calhanoglu e possibile chance per Frattesi, con Mkhitaryan che rifiaterebbe, mentre sugli esterni spazio a Dumfries e Dimarco, con Cuadrado out. In difesa l'altro cambio, con Pavardi in vantaggio su Darmian al fianco di Acerbi e Bastoni.

Di seguito le probabili formazioni di Real Sociedad-Inter:

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Tierney; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Thuram, Lautaro.