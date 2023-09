Nelle prossime settimane la Juventus potrebbe iniziare dei dialoghi con l'agente sportivo di Manuel Locatelli per discutere un possibile prolungamento di contratto del centrocampista, attualmente in scadenza a giugno 2026.

Il Football Director Cristiano Giuntoli e il direttore sportivo Giovanni Manna, così come il tecnico Massimiliano Allegri, sembrano apprezzare notevolmente i miglioramenti del centrocampista e gli potrebbero quindi offrire un prolungamento di contratto di un'altra stagione. Una scelta che dimostrerebbe la fiducia della società bianconera nei confronti del centrocampista, acquistato dal Sassuolo nel 2021 per un totale fra prestito e riscatto del cartellino di 37,5 milioni di euro.

Ci sarebbe però anche una motivazione finanziaria che agevolerebbe il prolungamento di contratto del centrocampista con la Juventus.

Il centrocampista Locatelli potrebbe prolungare il contratto per un'ulteriore stagione

Locatelli è diventato sempre più spesso un titolare e la società bianconera vuole avere la garanzia di una sua permanenza a lungo termine, quindi gli potrebbe essere offerta la possibilità di prolungare il contratto attuale in scadenza nel 2026 fino al 2027. Tale scelta sarebbe utile anche per ammortizzare il costo del trasferimento di Locatelli nel bilancio, agevolando la distribuzione della somma pagata per il suo cartellino in un periodo più lungo, diminuendo così l'impatto finanziario immediato.

Durante il recente Calciomercato estivo Locatelli non avrebbe accettato alcune offerte più vantaggiose dal punto di vista economico da parte di società importanti come Arsenal e Borussia Dortmund per rimanere nella società bianconera. Anche il Brighton avrebbe valutato l'acquisto del centrocampista, con Roberto De Zerbi che è un grande estimatore del giocatore, avendolo allenato al Sassuolo.

Evidentemente nella decisione di Locatelli ha pesato anche il suo essere tifoso della Juventus.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus in caso di conferma della squalifica di Pogba per la positività al testosterone potrebbe intanto acquistare già a gennaio un altro centrocampista. I preferiti della società bianconera sarebbero Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach.

Il primo ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro, il secondo circa 25-30 milioni di euro.

Sono possibili dei rinforzi anche per la fascia destra, piace Sacha Boey del Galatasaray, valutato 20 milioni di euro. Il terzino francese ex Rennes arriverebbe come alternativa sulla fascia destra a Weah.