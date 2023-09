La dirigenza sportiva del Brighton starebbe lavorando per portare in Premier League un nuovo rinforzo per il centrocampo da affidare al tecnico Roberto De Zerbi ed il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Khristian Asslani, centrocampista dell'Inter; per arrivare al giocatore albanese, considerato un ottimo prospetto per il futuro, il club inglese potrebbe mettere sul tavolo delle trattative un'offerta di circa 25 milioni di euro nella prossima sessione di mercato invernale.

L'idea del Brighton a centrocampo: Asslani dall'Inter a gennaio

Il centrocampista albanese nelle gerarchie nerazzurre partirebbe come vice-Calhanoglu e rimane fondamentale per le esigenze di ricambio della gestione del tecnico Simone Inzaghi, ma su di lui ci sarebbero diverse sirene inglesi, in particolare dal Brighton, che lo vorrebbero in Premier League come possibile titolare della formazione allenata dal tecnico italiano Roberto De Zerbi.

L'allenatore italiano infatti da diverso tempo starebbe seguendo il talento nerazzurro e nella prossima finestra di mercato invernale il Brighton potrebbe provare ad accontentare il suo allenatore inserendo in rosa un giocatore dalla sicura prospettiva futura.

Per arrivare al centrocampista potrebbero servire circa 25 milioni di euro, cifra che il club inglese sembrerebbe essere disposto a mettere sul tavolo per portare Asslani in Premier League nel prossimo inverno.

L'Inter verso Empoli: il ritorno di Andreazzoli

Dopo l'opaca prova nella prima giornata del girone di Champions League con il pareggio in extremis a San Sebastian contro la Real Sociedad, i nerazzurri sono attesi dalla trasferta di Empoli.

I toscani hanno da poco rivoluzionato la panchina, con il licenziamento di Paolo Zanetti ed il ritorno di Andreazzoli alla guida della formazione azzurra, che andrà a caccia di un risultato positivo dopo le prime quattro brutte prestazioni nelle prime giornate di campionato.

I nerazzurri arriveranno a Empoli con l'idea di provare la prima vera fuga in campionato, cercando di inanellare la quinta vittoria consecutiva nelle prime cinque gare.

A centrocampo dovrebbe esserci spazio per il nuovo acquisto Davide Frattesi, in gol nel derby, affiancato da Barella e Mkhitaryan inserito con compiti di regia al posto di Hakan Calhanoglu, che dovrebbe rimanere a riposo per precauzione anche nella trasferta di Empoli.

In attacco dovrebbero partire Lautaro Martinez e Marcus Thuram, anche se Arnautovic starebbe scalpitando per una maglia da titolare al centro dell'attacco; anche Sanchez, reduce dall'ottima prova contro la Real Sociedad, potrebbe subentrare a partita in corso.