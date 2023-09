Secondo le ultime di Calciomercato, la Juventus valuterebbe il profilo di Leonardo Spinazzola, laterale sinistro della Roma che qualora non rinnovasse con la società giallorossa potrebbe liberarsi a parametro 0 nella prossima estate. Inoltre stando a quanto riferito dal giornalista sportivo Niccolò Ceccarini su TMW, se la squalifica per doping venisse confermata a Paul Pogba, la Juve potrebbe già da gennaio tentare l'assalto ad uno tra Habid Diarra dello Strasburgo, Manu Koné del Borussia Monchegladbach e Khephren Thuram del Nizza.

Juventus: Spinazzola potrebbe non rinnovare con la Roma e liberarsi a parametro 0 in estate, i bianconeri lo monitorano

La Juventus non avrebbe abbandonato l'idea di monetizzare con la cessione di Filip Kostic e se nella prossima estate l'esterno serbo dovesse lasciare la Continassa, allora i bianconeri potrebbero rimpiazzarlo con un profilo di esperienza ma low cost, tutte caratteristiche che ricondurrebbero al nome di Leonardo Spinazzola. Il classe '93 sia in questa che nella scorsa annata starebbe faticando a trovare una continuità di rendimento con la Roma a causa dei tanti problemi fisici che ne hanno contraddistinto la carriera. Per questa motivazione la società giallorossa avrebbe delle remore nel prolungare il suo contratto, che terminerà nell'estate del 2024.

La Juventus, che ha già avuto tra le proprie fila Spinazzola per diverse stagioni, monitorerebbe la situazione tra le parti con la volontà di farsi trovare pronta per prelevare il calciatore a parametro 0 qualora quest'ultimo non riuscisse a trovare un accordo nei prossimi mesi con la Roma.

Juventus, Ceccarini: 'I bianconeri stanno facendo le loro valutazioni e seguirebbero Diarra, Koné e Thuram'

La Juventus per gennaio potrebbe essere costretta a tornare sul mercato di riparazione, specie se la squalifica per doping inferta a Paul Pogba dovesse essere confermata. Secondo il giornalista Niccolò Ceccarini dunque, il club bianconero avrebbe identificato 3 nomi nello specifico per rimpolpare una mediana che rischierebbe di perdere un pezzo: "E' normale che la Juventus debba fare le sue valutazioni per la prossima stagione.

Quindi sta già pensando a quali potrebbero essere i profili più interessanti. Ovviamente stiamo parlando di idee e non certo di obiettivi dichiarati. Tra i giocatori monitorati ci sono Habib Diarra dello Strasburgo, Manu Koné del Borussia Monchegladbach e Khephren Thuram del Nizza". Ceccarini ha poi sottolineato come la Juventus seguirebbe con attenzione anche il profilo di Lazar Samardzic, centrocampista dell'Udinese che nella sessione estiva di calciomercato da poco conclusa era stato ad un passo dal divenire un nuovo calciatore dell'Inter.