Il Milan potrebbe continuare il restyling della rosa intrapreso già nella scorsa estate con l'addio di Sandro Tonali, che alla fine si è accasato al Newcastle. Secondo le ultime indiscrezioni, complice anche l'onda lunga dell'ennesimo derby fallito, Jerry Cardinale a fine stagione potrebbe effettivamente cercare di finalizzare una nuova rivoluzione partendo dall'allenatore. Se a fine anno non dovessero dunque arrivare i risultati sperati, Stefano Pioli potrebbe lasciare con Antonio Conte a subentrare. Sempre a fine stagione, poi, potrebbero essere inseriti nella lista dei partenti diversi giocatori, su tutti Yacine Adli, Mattia Caldara, Alessandro Florenzi, Simon Kjaer e se non convincerà Luka Jovic.

La strategia per un nuovo Milan

La rosa rossonera potrebbe subire delle modiche pesanti al termine della stagione. Il piano di Cardinale sarebbe quello di cedere, per far possibilmente cassa, i profili in esubero. A gennaio potrebbero partire, ad esempio, Adli e Caldara che non sarebbero centrali nel progetto di Stefano Pioli. Il centrocampista non ha mai entusiasmato e non è mai stato preso in considerazione mentre il difensore appare fuori dalle gerarchie del tecnico.

A fine campionato potrebbero partire anche Florenzi, che non ha mai trovato la titolarità sulla fascia destra, e Giroud che, considerati i 37 anni potrebbe essere ceduto per svecchiare il reparto.

Sarà poi da valutare anche il prestito di un anno di Jovic, arrivato dalla Fiorentina, che si giocherà le sue carte in questa stagione.

Ultima chiamata anche per Kjaer che sembra non offrire più le necessarie garanzie fisiche.

Bennacer e Theo Hernandez per finanziare il nuovo progetto tecnico

Non si escluderebbero anche degli addii eccellenti che potrebbero riguardare calciatori importanti come Bennacer e Theo Hernandez. Il primo, ora fuori per infortunio, sarebbe stimato in Premier League e potrebbe garantire circa 40 milioni di euro mentre il terzino francese sarebbe da tempo un obiettivo del Paris Saint Germain.

Il club transalpino, sotto stretta richiesta di Luis Enrique, avrebbe in mente di mettere sul piatto circa 60 milioni di euro a giugno per ingaggiare l'ex Real Madrid. Gli incassi che arriverebbero dalle suddette cessioni verrebbero investiti per un nuovo progetto tecnico che potrebbe vedere Antonio Conte come nuovo allenatore: anche diversi tifosi sui social chiedono le dimissioni al tecnico Pioli dopo il pesante ko nel derby di ieri sera (5-1).