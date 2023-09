La Juventus ha rimediato una sconfitta pesante contro il Sassuolo per 4 a 2. Una disfatta che pesa soprattutto per l'atteggiamento della squadra, che è sembrata passiva e poco reattiva agli eventi del match. Una crescita che la squadra dovrà fare soprattutto in questa stagione, l'obiettivo della Juventus però è consolidare il rapporto professionale con i giocatori che hanno dimostrato leadership. Fra questi spiccano Adrien Rabiot e Manuel Locatelli, il francese nonostante l'inizio di stagione non ideale rimane un riferimento della squadra bianconera come dimostrato soprattutto nelle ultime due stagioni.

E' in scadenza di contratto a giugno, di conseguenza la Juventus potrebbe a breve incontrare la mamma-agente sportivo Veronque Rabiot per provare a trovare un'intesa economica. Non sarà facile in quanto la Juventus non potrà più usufruire della tassazione agevolata sull'ingaggio lordo del Decreto Crescita, già utilizzato nei primi cinque anni. Su Rabiot ci sarebbe anche l'interesse dell'Atletico Madrid come conferma la stampa spagnola.

Il centrocampista Locatelli potrebbe prolungare il contratto con la Juventus per una o due stagioni

La Juventus sarebbe pronta a presentare un'offerta di prolungamento di contratto anche a Manuel Locatelli. Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2026, l'idea della società bianconera è di allungare di una o due stagioni magari offrendo uno stipendio di poco minore così da alleggerire il monte ingaggi.

Locatelli è considerato un giocatore molto importante per la Juventus, il prolungamento di contratto servirebbe anche per dimostrare fiducia al centrocampista. Un inizio di stagione interessante quello del nazionale italiano, nonostante la prestazione non ideale di tutta la squadra nella sconfitta per 4 a 2 contro il Sassuolo.

La situazione contrattuale dei giocatori della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire a parametro zero il brasiliano Alex Sandro. Si valutano invece i prolungamenti di contratto di giocatori come Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Il primo in questa stagione guadagna 9 milioni di euro a stagione, un ingaggio che incrementerà fino alla scadenza prevista a giugno 2026.

La società bianconera sarebbe pronta ad offrirgli un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione aggiungendo all'intesa contrattuale attuale altre una o due stagioni. Un'offerta che potrebbe essere accettata dal giocatore. Per quanto riguarda invece Federico Chiesa, il suo contratto è in scadenza a giugno 2025. L'idea della società bianconera è quella di confermargli l'ingaggio di 5 milioni di euro a stagione aggiungendo una o due stagioni all'attuale intesa contrattuale con la società bianconera.