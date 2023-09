La Juventus nei prossimi mesi dovrà decidere il futuro professionale di alcuni giocatori fra cui Adrien Rabiot, in scadenza di contratto a giugno e che nelle ultime due stagioni è stato molto importante per il centrocampo bianconero. Il suo inizio della stagione attuale non è stato ideale, ma rimane un punto di riferimento importante della rosa di Max Allegri..

Secondo la stampa spagnola ci sarebbe un interesse dell'Atletico Madrid sul nazionale francese, che potrebbe gradire una nuova esperienza professionale in una società che gli garantirebbe un ingaggio vicino ai 10 milioni di euro a stagione oltre a un cospicuo bonus iniziale.

Il futuro professionale di Rabiot dipende anche da come andrà la stagione della Juventus: se non dovesse arrivare la qualificazione alla Champions League per il secondo anno consecutivo, l'addio a Torino diventerebbe pressoché inevitabile, anche perché la società bianconera difficilmente potrebbe sostenere un ingaggio importante da almeno 7 milioni di euro a stagione.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato dei giornali sportivi spagnoli l'Atletico Madrid potrebbe ingaggiare Rabiot nel Calciomercato estivo.

In scadenza di contratto con la Juventus a giugno, il centrocampista potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale dopo cinque stagioni a Torino.

Rabiot negli ultimi anni si è rivelato uno dei giocatori importanti della squadra bianconera, non è un caso che la Juventus tre mese fa abbia deciso di confermarlo facendogli prolungare il contratto di una stagione fino a giugno 2024. Nonostante si parli di un possibile incontro con la mamma-agente sportivo del giocatore per valutare il rinnovo nei prossimi mesi, non è escluso però che il giocatore decida di lasciare Torino a fine stagione.

In caso di rinnovo con Rabiot la Juventus non potrà usufruire del Decreto Crescita, avendo utilizzato questa disposizione governativa già in questi cinque anni: di conseguenza non avrà tassazione agevolata sull'ingaggio lordo del giocatore a partire dal 2024-2025.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus lavora a dei rinforzi a centrocampo anche nel mercato di gennaio considerando che la squalifica di Pogba potrebbe essere confermata dopo l'esito delle contro analisi.

A tal riguardo sono diversi i nomi seguiti dalla società bianconera, fra questi spiccano quelli dei francesi Khephren Thuram del Nizza, Habib Diarra dello Strasburgo e Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach.