La Juventus è attesa da settimane impegnative fra situazioni contrattuali da risolvere e mercato da impostare in previsione di gennaio. La sconfitta contro il Sassuolo ha messo in evidenza l'esigenza di rinforzare non solo il centrocampo ma anche quello difensivo. Basti pensare al clamoroso errore di Gatti, un autogol a porta vuota che conferma come ci sia bisogno di un rinforzo difensivo. Non è un caso si parli del possibile arrivo già a gennaio di un centrale di piede sinistro che permetta anche lo spostamento di Danilo sul suo ruolo preferito, il centrale difensivo di destra.

Secondo le ultime notizie di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto a gennaio di Pavlovic, nazionale della Serbia classe 2001 dello Salisburgo. Un investimento per il presente e per il futuro oltre al fatto che il centrale difensivo porterebbe molta personalità, utile in una squadra che dimostra di subire psicologicamente gli eventi negativi dei match. La sua valutazione di mercato è di circa 25 milioni di euro. Sarebbe un investimento per il presente e per il futuro in previsione anche del possibile addio a parametro zero a giugno di Alex Sandro.

Il giocatore Pavlovic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe valutare l'acquisto di un centrale difensivo già a gennaio.

La sconfitta contro il Sassuolo ha dimostrato problemi difensivi, per questo la società bianconera potrebbe decidere di investire su un centrale difensivo di piede sinistro. Piace Strahinja Pavlovic, giocatore del Salisburgo e della nazionale della Serbia valutato 25 milioni di euro. Sarebbe un investimento importante anche se non mancano altre società interessate al suo acquisto.

Si parla ad esempio di Napoli e Lazio ma il giocatore potrebbe gradire un approdo alla Juventus in quanto giocherebbe insieme ai compagni di nazionale della Serbia Filip Kostic e Dusan Vlahovic. La società bianconera potrebbe decidere di investire a centrocampo, soprattutto se fosse confermata la squalifica di Pogba per la positività al testosterone.

Ad inizio ottobre si conoscerà l'esito del contro analisi e anche quello che deciderà la società bianconera. Il francese anche in caso di squalifica potrebbe decidere di non rescindere il contratto del francese per evitare di perdere i vantaggi del Decreto Crescita. Attualmente la Juventus paga 2 mila euro al mese l'ingaggio del centrocampista proprio per la positività riscontrata dal giocatore.

Il possibile mercato della Juve

La Juventus in caso di squalifica di Pogba potrebbe acquistare un centrocampista a gennaio. I nomi preferiti dalla società bianconera sono quelli di Habib Diarra dello Strasburgo, Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach e Khephren Thuram del Nizza.