La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende extra calcistiche. Il caso più chiacchierato è la positività al testosterone di Pogba, in attesa delle contro analisi il rischio è una squalifica anche di 4 anni se fosse dimostrata l'intenzionalità nell'assunzione. Da contratto per motivi di doping la società bianconera potrebbe decidere di rescindere il contratto e sostituirlo già a gennaio. Fra i nomi avvicinati alla Juventus c'è sicuramente quello di Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo già seguito dalla Juventus nel recente Calciomercato estivo.

Il classe 2004 è uno dei giovani più interessanti del calcio francese, una crescita evidente la scorsa stagione che lo ha portato ad una valutazione di mercato del suo cartellino di 20 milioni di euro. Sarebbe un investimento per il presente e per il futuro, ideale davanti alla difesa ma bravo ad accompagnare il gioco come mezzala.

Il giocatore Habib Diarra potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando la possibilità di anticipare un acquisto a centrocampo nel mercato di gennaio. Tutto dipenderà da come si evolverà la situazione di Pogba, positivo al testosterone. In attesa delle contro analisi c'è la possibilità che la società bianconera decida per la rescissione contrattuale qualora fosse confermata l'assunzione di sostanze dopanti.

Si parla di un utilizzo di un integratore consigliato sa alcuni medici che lo hanno seguito negli Stati Uniti, che contiene il testosterone. Prodotto che in Europa è considerato sostanza dopante. In caso di rescissione contrattuale la società bianconera potrebbe decidere di acquistare Habib Diarra, centrocampista francese di 19 anni che piace a Giuntoli.

Il Football Director della società bianconera lo segue da diversi mesi, non è un caso che sia stato avvicinato alla società bianconera nel recente calciomercato estivo. Non è l'unico centrocampista seguito dalla Juventus, piace molto anche Kouadio Koné, giocatore del Borussia Monchengladbach che ha un prezzo di mercato vicino ai 40 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per valutare anche rinforzi per il settore difensivo. Attualmente manca un'alternativa a Timothy Weah sulla fascia destra, c'è la possibilità di adattare Andrea Cambiaso anche se in questo momento viene utilizzato da terzino sinistro. Sulla fascia desta invece è stato schierato Weston McKennie, che è un centrocampista. Per questo si valuta un rinforzo, piace Sacha Boey del Galatasaray, che ha una valutazione di mercato di 20 milioni di euro.