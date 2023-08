La Juventus è al lavoro in questo finale di Calciomercato estivo per alleggerire una rosa abbondante, se consideriamo che la società bianconera non disputerà le competizioni europee nel 2023-2024. Allegri ha confermato il fatto che potrebbero partire dei giovani in prestito, ma non sono da scartare cessioni a titolo definitivo. Si parla soprattutto di Moise Kean, Matias Soulé e Weston McKennie. L'americano piace a diverse società inglesi e la Juventus valuterebbe una sua partenza se dovesse arrivare un'offerta vicina ai 30 milioni di euro, più o meno la somma che gli avrebbe garantito il Leeds nell'eventualità in cui avesse riscattato il suo cartellino.

La retrocessione in Serie B della società inglese ha portato il giocatore a far ritorno a Torino. La Juventus valuterebbe la sua partenza e, se si dovesse concretizzare, la società bianconera avrebbe già trovato il suo sostituto. Parliamo di Habib Diarra, centrocampista francese dello Strasburgo che ha un prezzo di mercato di 20 milioni di euro.

La Juve potrebbe rinforzare il centrocampo con Habib Diarra

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus, in caso di partenza di McKennie, potrebbe decidere di acquistare Habib Diarra. Il francese di 19 anni è stata una delle rivelazioni del campionato la scorsa stagione con lo Strasburgo, nonostante la giovane età. È cresciuto molto, a tal punto che la sua valutazione di mercato attuale è di 20 milioni di euro.

La società bianconera sarebbe pronta a valutare l'investimento per il giocatore, soprattutto se dovessero arrivare almeno 30 milioni di euro per il cartellino di McKennie, che piace al Nottingham Forrest. C'è da dire che l'americano è un giocatore utile per Allegri in quanto, oltre e ricoprire il ruolo di mezzala, può essere l'alternativa a Weah sulla fascia destra.

Di conseguenza, se dovesse lasciare Torino potrebbe arrivare non solo una mezzala ma anche un giocatore per la fascia destra. A questo proposito, negli ultimi giorni, i quotidiani sportivi hanno confermato una possibile offerta della società bianconera per Emil Holm, anche se la valutazione di mercato stabilita dallo Spezia per il giocatore, circa 12 milioni di euro, non agevola il suo approdo a Torino.

Il mercato della Juve

La Juventus è in cerca anche di rinforzi per il settore avanzato nell'eventualità in cui dovessero definirsi delle partenze. Si parla soprattutto della cessione di Moise Kean, che piace al Fulham. La società bianconera valuterebbe offerte di 40 milioni di euro per il giocatore italiano. Se dovesse partire, si valuta l'arrivo di Romelu Lukaku in prestito oneroso. Piace anche Alvaro Morata, valutato circa 20 milioni di euro dall'Atletico Madrid. Rimanendo in tema cessioni, potrebbero lasciare Torino in prestito Miretti e Soulé, che piacciono a diverse società del campionato italiano.