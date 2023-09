La Serie A è pronta a ripartire con una partita di grande fascino e già importante per le sorti delle prime posizioni. Il quarto turno si aprirà con la sfida di sabato ore 15 tra la Juventus di Massimiliano Allegri che ospita la Lazio di Maurizio Sarri. Entrambe arrivano da una vittoria in trasferta con i bianconeri che potrebbero approfittare del derby tra Inter e Milan, mentre i biancocelesti vogliono continuare il buon momento dopo la vittoria del Maradona contro il Napoli.

Juve, 3-5-2 per Allegri: possibile conferma per Kostic e Mckennie

Per quanto concerne la possibile formazione della Vecchia Signora, mister Allegri dovrebbe dare seguito al 3-5-2 delle prime uscite con un solo grande dubbio di formazione che riguarda Federico Chiesa.

L'attaccante bianconero è recuperato ma non al meglio della condizione per il leggero fastidio muscolare avvertito con la Nazionale. Toccherà ad Allegri decidere se lanciarlo dal primo minuto, altrimenti spazio a Milik in coppia con Vlahovic.

A centrocampo confermatissimi Rabiot e Locatelli, mentre ballottaggio tra Fagioli e Miretti per completare la mediana. Sulle fasce, favoriti Kostic e Mckennie rispettivamente su Cambiaso e Weah, mentre in difesa si va verso la conferma di Federico Gatti che ha recuperato dalla distorsione alla caviglia. Il centrale italiano dovrebbe così comporre la retroguardia a tre assieme a Bremer e capitan Danilo. In porta, torna Szczesny.

Lazio, 4-3-3 per Sarri: tridente Zaccagni-Immobile-Felipe Anderson

Dopo due sconfitte consecutive nelle prime due partite, la Lazio di Maurizio Sarri ha ritrovato la vittoria grazie al grande successo del Maradona contro il Napoli. Dopo la vittoria contro i Campioni d'Italia, i biancocelesti vogliono dare continuità di prestazioni e conquistare tre punti fondamentali per la classifica.

Per quanto riguarda la possibile formazione, Sarri è pronto a confermare il suo 4-3-3 con un unico grande dubbio di formazione che riguarda il centrocampo. Infatti, ballottaggio tra Kamada e Guendouzi per completare la mediana assieme a Cataldi e Luis Alberto, in grande spolvero in questo avvio di stagione. Difesa a quattro composta da Marusic, Romagnoli, Casale ed Hysaj mentre in porta confermatissimo Provedel.

Confermatissimo è anche il tridente che sarà formato da Zaccagni, Immobile e Felipe Anderson, tra i migliori nella sfida del Maradona.

Probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Lazio:

Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Gatti; Mckennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Zaccagni, Immobile, Felipe Anderson.