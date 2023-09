Anche in questa stagione Massimiliano Allegri si sta affidando al 3-5-2, con alterne fortune: 3 vittorie di cui una pesante nello scontro diretto contro la Lazio, un pari interno col Bologna e una pesante sconfitta, quella arrivata nell'ultimo match contro il Sassuolo.

Già stasera la Juventus cercherà l'immediato riscatto in casa contro il Lecce, nel frattempo la dirigenza continua a ragionare su eventuali movimenti di mercato. In fascia destra fino a questo momento si sono visti McKennie e Weah, ma l'ex Leeds è adattato nel ruolo, ecco che lo staff di Cristiano Giuntoli sarebbe alla ricerca di un'alternativa da inserire in quella zona di campo.

Il nome nuovo allora sarebbe quello di Lucas Vazquez, terzino del Real Madrid che in questo inizio di stagione non ha raccolto molto minutaggio con la squadra di Ancelotti che gli sta preferendo Carvajal.

Il 32enne ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e la Juventus starebbe così valutando la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero in estate.

Lucas Vazquez potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe dunque valutando l'ingaggio a giugno di Lucas Vazquez. Quasi certamente lo spagnolo non rinnoverà il contratto in scadenza col club col quale ha vinto tutto in carriera: 4 Champions League, 4 Mondiali per Club, 3 campionati spagnoli, 3 Supercoppe europee e 1 Coppa di Spagna.

Il suo profilo porterebbe esperienza e vigore alla squadra di Allegri ma Vazquez non è l'unico esterno seguito da Cristiano Giuntoli, che nel mirino ha sempre Sacha Boey del Galatasaray; il terzino transalpino ha una valutazione di circa 20 milioni di euro ma il contratto in scadenza a giugno 2025 potrebbe agevolare una sua cessione a prezzo contenuto già nella prossima sessione invernale.

Giuntoli guarda anche alla mediana

La probabile squalifica di Paul Pogba - si attende per i primi di ottobre l'esito delle controanalisi decise in seguito alla riscontrata positività al testosterone rinvenuta dopo Udinese vs Juventus - potrebbe imporre al club di intervenire anche nella linea mediana.

Al momento sembrerebbe profilarsi una lotta a due: Habib Diarra dello Strasburgo e Khephren Thuram, giocatore classe 2001 in forza al Nizza. Le ultime indiscrezioni segnalano una possibile accelerata proprio sul fratello di Marcus, con la Juventus che sarebbe pronta già a gennaio a presentare un'offerta da 30 milioni di euro circa.