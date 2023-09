La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti nei prossimi mesi. Da valutare diversi situazioni, giocatori in scadenza, possibili rescissioni contrattuali (quella di Pogba in caso di squalifica), a gennaio potrebbero esserci dei rinforzi a centrocampo ma si lavora anche in previsione della prossima stagione. Uno dei nomi che piace alla Juventus è quello di Lucas Vazquez. Secondo la stampa spagnola la società bianconera avrebbe provato ad acquistarlo già nel recente Calciomercato estivo. Il Real Madrid ha deciso di non lasciarlo partire nonostante un contratto in scadenza a giugno 2024 perché ritenuto molto importante da Carlo Ancelotti in quanto può giocare terzino destro ma anche in una posizione più offensiva.

Un approdo a Torino che potrebbe essere posticipato di qualche mese in quanto lo spagnolo è in scadenza contrattuale a giugno e potrebbe arrivare nella società bianconera a parametro zero.

Il giocatore Vazquez potrebbe approdare alla Juve a parametro zero a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando per giugno l'ingaggio di Lucas Vazquez. Lo spagnolo sarebbe potuto arrivare anche nei mesi scorsi ma per scelta del Real Madrid e di Carlo Ancelotti è rimasto in Spagna. D'altronde il tecnico italiano lo considera un giocatore molto importante come alternativa a Carvajal sulla fascia destra ma può essere utile anche da centrocampista di fascia destra essendo bravo anche a sostenere il settore avanzato.

Una carriera professionale importante quella del terzino spagnolo, che ha vinto tutte quello che c'era da vincere di importante in una società di calcio con il Real Madrid. Dopo tante stagioni nella società spagnola potrebbe decidere di fare una nuova esperienza professionale magari alla Juventus, dove arriverebbe come giocatore di esperienza in una rosa di giovani che stanno crescendo.

Arriverebbe come alternativa a Timothy Weah, anche se la Juventus attende il recupero di Mattia De Sciglio, reduce dalla rottura del legamento del ginocchio a maggio e attualmente sulla via del recupero.

Il mercato della Juve

La Juventus valuta anche altri nomi per la fascia destra, uno dei giocatori che piace alla società bianconera è quello di Sacha Boey.

Il giocatore del Galatasaray potrebbe approdare a Torino già a gennaio, si parla di una valutazione di mercato di 20 milioni di euro. Per quanto riguarda invece il centrocampo se fosse confermata la squalifica di Pogba la società bianconera potrebbe anche decidere di anticipare un rinforzo a centrocampo a gennaio. Sono due i nomi graditi dalla società bianconera, Kouadio Koné del Borussia Monchengladbach e Habib Diarra dello Strasburgo.