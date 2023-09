La notizia dell'iscrizione di Aurelio De Laurentiis nel registro degli indagati con l'accusa di falso in bilancio in relazione all'acquisto di Victor Osimhen dal Lille nell'estate del 2020 ha sollevato diversi interrogativi fra gli addetti ai lavori. Sull'argomento è stato di recente chiamato a rispondere anche l'avvocato del club Napoli Mattia Grassani, che nel corso di un''intervista rilasciata al Corriere dello Sport ha dichiarato di sentirsi molto sereno.

L'avvocato Grassani: 'Sono molto sereno'

"Caso Osimhen? Sono serenissimo. Chiariamolo subito: non esiste una nuova indagine penale che riguarda De Laurentiis.

I magistrati di Napoli hanno aperto tempo fa un’indagine sull’affare Osimhen, acquistato nel 2020 dal Lilla e valutato circa 70 milioni, di cui 50 pagati subito e 20 in contropartite. A Napoli l’indagine riguardava i reati di dichiarazione fraudolenta e di falso in bilancio. La prima imputazione è stata ritenuta non meritevole di approfondimento. Rimarrebbe dunque il falso in bilancio' ha dichiarato l'avvocato, che ha poi instituito un parallelo con l'operato della Procura della Repubblica di Bologna chiamata a lavorare negli scorsi mesi ad una vicenda simile.

Il confronto con il caso Orsolini

'A fine agosto il Bologna è stato prosciolto dalla stessa imputazione, cioè il reato falso in bilancio, per il trasferimento di Orsolini dalla Juventus al club rossoblù.

Questo sarà, secondo me, un filo conduttore anche per quanto riguarda le indagini Prisma ancora in corso' ha chiarito Grassani, certo dunque di come tutto si risolverà in un nulla di fatto.

La trattativa di mercato fra il Lille e il Napoli per Osimhen

Analizzando il bilancio del Napoli riferito all'anno 2021, quello per l'appunto successivo all'anno in cui venne perfezionato l'acquisto di Victor Osimhen, si viene a conoscenza del fatto che il nigeriano è costato in totale 76.356.819 euro.

Contestualmente la società campana ha venduto a quella francese quattro giocatori, con le seguenti valutazioni:

Ciro Palmieri – 7.026.349 euro (plusvalenza 7.026.349 euro)

Orestis Karnezis – 5.128.205 euro (plusvalenza 4.828.205 euro)

Luigi Liguori – 4.071.247 euro (plusvalenza 4.071.247 euro)

Claudio Manzi – 4.021.762 euro (plusvalenza 4.021.762 euro)

Uno di questi, Luigi Liguori, in un'intervista del 2021 dichiarò però di non essere mai stato al Lille: 'Ci siamo 'bruciati' per colpa del Napoli, perché noi non sapevamo nulla' disse all'epoca come riportato da Calcio&Finanza.

Tradotto? I circa 20 milioni di euro (dei 70 e passa totali) rendicontati come plusvalenze sarebbero per l'appunto 'fittizi' perchè figli di cessioni che non si sarebbero mai in realtà concretizzate (nessuno dei 4 calciatori dell'elenco è mai finito in Francia). Da qui l'ipotesi del reato di falso in bilancio contestato al Patron azzurro.