È stato molto vicino all'addio questa estate poi però è rimasto e si è ripreso la fascia sinistra: lui è Filip Kostic, in merito al quale già a gennaio potrebbero però tornare in auge le voci di una possibile cessione.

La pretendente di turno è il Tottenham, che penserebbe al serbo per sostituire Ivan Perisic. incappato nella rottura del legamento crociato.

Kostic costa almeno 20 milioni

Come evidenziato da Cristiano Giuntoli questa estate, il prezzo di mercato di Kostic si aggira sui 20-25 milioni di euro, difficilmente il club scenderà dunque sotto questa soglia.

L'esterno è (ri)diventato un perno della formazione di Massimiliano Allegri, da ieri seconda in classifica grazie al successo sul Lecce per 1-0, ecco che in caso di una sua partenza la società interverrà sul mercato.

La Juve potrebbe investire su Berardi in caso di cessione di Kostic

In caso di partenza dell'esterno serbo, il candidato numero a fare il percorso inverso ed arrivare così a Torino sarebbe Domenico Berardi, protagonista di un inizio di stagione straordinario con la maglia del Sassuolo.

L'esterno mancino è stato seguito da vicino dalla Vecchia Signora per tutta l'estate, alla fine non si sono create le condizioni per una sua cessione: Carnevali vuole 30-35 milioni di euro, soldi che i bianconeri potrebbero intascare proprio dalla cessione di Kostic in Premier.

Tra gli osservati speciali di Giuntoli ci sarebbero anche altri profili, in primis quello di Georgiy Sudakov, giovane stella 21enne dello Shakhtar Donetsk. Sempre per la mediana il club seguirebbe anche Pierre-Emile Hojbjerg, centrocampista della nazionale della Danimarca che potrebbe essere prelevato in prestito con diritto di riscatto.

Tanti i nomi per la mediana

La Juventus lavora anche e soprattutto in previsione del Calciomercato estivo. A tal riguardo si valutano diversi giovani che possano rappresentare il presente e il futuro della società bianconera. Giocano in Ligue 1 i candidati seguiti da Cristiano Giuntoli: Habib Diarra Strasburgo e Khephren Thuram del Nizza sono sempre in cima alla lista e costano, rispettivamente, 20 e 40 milioni di euro.

Più defilato anche il profilo di Lazar Samardzic dell'Udinese, che costa attorno ai 25 milioni di euro.

Sempre nel mercato di gennaio la Juventus potrebbe prelevare un terzino destro con il nome di Sacha Boey del Gatasaray, che costa 20 milioni di euro, ormai tra i pensieri fissi dello staff dirigenziale bianconero.