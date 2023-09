Le grandi rivoluzioni che starebbero per essere attuate dalla nazionale di calcio della Germania potrebbero interessare l'attuale allenatore del Liverpool Jurgen Klopp che sarebbe il nome in cima alla lista per rilanciare definitivamente le ambizioni della compagine teutonica.

Qualora il tecnico dovesse accettare la chiamata dei connazionali, il Liverpool potrebbe allora fiondarsi sulla leggenda del club Xabi Alonso che sarebbe già stato opzionato per il post Klopp.

Il quadro e i possibili accordi

Allo stato attuale, l'ex calciatore di Reds e Real Madrid non è un allenatore libero, siede infatti sulla panchina del Bayer Leverkusen.

La cosa potrebbe rendere complessa un'eventuale operazione se non fosse che l'ex mediano spagnolo ha fatto inserire una clausola nel contratto che gli consentirebbe di liberarsi in caso di una chiama da Anfield, sulla cui panchina come risaputo siede Klopp.

Nello scorso calciomercato avrebbe chiesto Barella all'Inter, a conferma di una posizione solida e duratura alla guida del club al punto da dirigerne le operazioni di mercato ma che adesso starebbe però vacillando: Klopp è uno degli emblemi del Liverpool ma potrebbe vacillare davanti ad una chiamata della Germania, non per una questione economica o di opportunità quanto perchè si tratta della propria nazione.

Al momento tuttavia, il manager tedesco sembrerebbe intenzionato a non lasciare la società che guida dal 2015 e con cui ha disputato due finali di Champions League (con una vittoria in finale contro il Tottenham): tra l'altro l'ultima annata è stata disastrosa e non sembra possibile che il tecnico voglia lasciare un ricordo così negativo dietro di se.

La carriera Xabi Alonso da calciatore

Classe 1981, Xabi Alonso ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili della Real Sociedad. Dopo il debutto nella stagione 2000/2001 a 19 anni e un ottimo percorso, nel 2004 ha fatto il grande passo verso il Liverpool, vincendo la FA Cup e la Champions League nel 2005.

Successivamente, dal 2009 al 2014, ha militato nel Real Madrid, contribuendo alla vittoria di una Liga e alla "Decima" Champions League del club nel 2014.

Con la nazionale spagnola ha vinto due Europei nel 2008 e nel 2012 e naturalmente il Mondiale nel 2010.

Dopo il trasferimento al Bayern Monaco, infine il ritiro nel 2017. Dal 2022 ha intrapreso una nuova avventura come allenatore del Bayer Leverkusen, laddove sta cercando di trasmettere la sua vasta esperienza: il legame con Anfield, come da lui stesso dichiarato, è però indissolubile, una chiamata dai Reds per lui cambierebbe tutto.