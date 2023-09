Secondo le ultime notizie di Calciomercato, la Juventus e l'Inter potrebbero sfidarsi nell'estate del 2024 per il profilo di Maurits Kjaergaard, centrocampista danese classe 2003 valutato dal Salisburgo circa 15 milioni di euro. La Juve inoltre avrebbe messo gli occhi addosso a Scalvini, difensore centrale diciannovenne dell'Atalanta valutato da Percassi circa 40 milioni di euro che piacerebbe anche al Milan di Stefano Pioli e a diverse big del calcio europeo.

Juventus e Inter potrebbero ingaggiare un duello di mercato per Kjaergaard del Salisburgo

La Juventus e l'Inter terrebbero sempre sotto controllo il mercato dei giovani talenti ed il nome di Maurits Kjaergaard avrebbe attratto le attenzioni di entrambe le società italiane. Ventenne nato a Hervel, Danimarca, Kjaergaard attualmente si trova nel Salisburgo ma le sue intenzioni sarebbero quelle di lasciare la società austriaca quanto prima per raggiungere un club che gli permetterebbe di effettuare quel salto di qualità utile per confrontarsi nel calcio che più conta. La sessione estiva di mercato del 2024 dunque potrebbe essere quella utile per Juventus e Inter per cercare di strappare Kjaergaard dal Salisburgo, che forte del contratto che lo lega al calciatore fino al 2026 non dovrebbe valutare il suo cartellino meno di 15 milioni di euro.

In ogni caso la Juventus e l'Inter considererebbero anche altre opzioni per il centrocampo ed entrambe le società apprezzerebbero il profilo di Teun Koopmeiners: il mediano olandese dell'Atalanta piacerebbe per la sua duttilità e per la confidenza con il gol che ha mostrato in questi due anni sotto la guida di Giampiero Gasperini.

Il presidente della "Dea" Percassi potrebbe dunque cederlo come fa spesso con i suoi pezzi pregiati, ma per lasciarlo andare via da Zingonia non accetterebbe meno di 30 milioni di euro.

Juventus, Scalvini piacerebbe ai bianconeri ma sul difensore dell'Atalanta ci sarebbe anche il MIlan

La Juventus, restando in tema giovani, starebbe valutando da tempo anche il profilo di Giorgio Scalvini, difensore dell'Atalanta che a soli diciannove anni ha già conquistato un ruolo da titolare con Giampiero Gasperini e sta lentamente scalando le gerarchie della nuova nazionale Italiana guidata da Luciano Spalletti.

Sullo stopper classe 2003 non ci sarebbe solamente la Juventus, ma anche il Milan di Stefano Pioli e diverse big del calcio europeo come Bayern Monaco e Liverpool. Ecco perché il presidente Percassi potrebbe sperare che si generi un'asta di mercato che porterebbe l'attuale valutazione di Scalvini ad aumentare ulteriormente rispetto ai già 40 milioni di euro richiesti attualmente per la sua cessione.