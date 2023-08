La Juventus lavora alle ultime operazioni per rinforzare la rosa.

Nelle score ore ci sarebbero così stati dei contatti con Siviglia e Fulham per la possibile cessione di Moise Kean. L'attaccante sarebbe in uscita dalla Continassa ed avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro. Al momento i due club non andrebbero oltre i 20 milioni di euro, a queste cifre l'affare non si farà.

Sulle tracce dell'ex Everton ci sarebbe anche il Milan che propone un prestito con diritto di riscatto.

Per quanto riguarda i profili in entrata, l'obiettivo principale resterebbe Domenico Berardi del Sassuolo.

Gli emiliani chiedono circa 35 milioni di euro ma sarebbero disposti a cederlo soltanto dopo aver individuato il sostituto e a patto che si ricucia lo strappo mediatico tra Giuntoli e Carnevali.

Da Berardi a Lukaku: la Roma si inserisce per il centravanti belga

La Juventus continua a pensare anche a Lukaku. Sull'ex Inter si sarebbe mossa la Roma di Josè Mourinho che in alternativa tratta pure Duvan Zapata dell'Atalanta, ma appare abbastanza chiaro come i giallorossi non abbiano la disponibilità economica per corrispondere al belga l'ingaggio che vorrebbe.

Al Chelsea Lukaku guadagna circa 12 milioni netti l'anno, decisamente troppi per la squadra della capitale, mentre sarebbe in piedi da mesi un accordo coi bianconeri che si spingerebbero fino ad 11 che per il club diventerebbero 8 grazie al Decreto Crescita.

Il problema è trovare l'accordo col Chelsea che è stato chiaro, vuole 40 milioni di euro e nessun prestito, solo cessione a titolo definitivo.

Illing-Junior fa gola a molte squadre di Serie A

Nelle ultime ore di mercato potrebbe uscire anche Illing-Junior. Il calciatore utilizzato da Massimiliano Allegri nel 3-5-2 come esterno di sinistra sarebbe finito nel mirino di squadre come Atalanta, Salernitana e Bologna.

Il club bianconero lo cederebbe soltanto a titolo definitivo per almeno 20 milioni di euro e non avrebbe intenzione di accettare eventuali prestiti. Non si escluderebbe comunque una permanenza alla Continassa in quanto è molto stimato dal suo allenatore che negli ultimi mesi lo ha spesso preferito a Filip Kostic. Proprio il serbo potrebbe essere sacrificato se dovesse arrivare un'offerta allettante.

La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro con estimatori in Turchia, Premier League ed Emirati Arabi. Nelle gerarchie del tecnico è stato scavalcato non solo da Illing-Junior ma soprattutto dal giovane Cambiaso, schierato titolare nella gara contro l'Udinese e più in generale in tutto il pre campionato.