Nonostante la sessione estiva si sia appena conclusa, il mercato si sa non dorme mai, ecco che Juventus, Roma e Milan avrebbero già individuato i profili per potenziare le rispettive rose in vista del 2024.

Qualora dovesse arrivare un'offerta davvero irrinunciabile superiore a 60-65 milioni di euro, i bianconeri potrebbero così cedere Federico Chiesa all'Atletico Madrid per provare poi a virare su Domenico Berardi del Sassuolo. I giallorossi, allenati da Josè Mourinho, potrebbero invece sostituire Rui Patricio con David De Gea del Manchester United mentre i rossoneri potrebbero potenziare l'attacco con Jonathan David del Lille.

Atletico Madrid su Chiesa, Berardi possibile sostituto

La Juventus potrebbe cedere Federico Chiesa nel 2024. Secondo le ultime indiscrezioni, l'Atletico Madrid avrebbe già fatto dei sondaggi anche in vista della possibile cessione di Antoine Griezmann. L'erede del francese potrebbe essere proprio l'esterno ex Fiorentina ma servirà un'offerta più che convincente per portare Cristiano Giuntoli a cederlo.

Chiesa, però, è oramai un punto fermo nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri che lo colloca alle spalle della prima punta, difficile dunque ipotizzare davvero una sua cessione considerato soprattutto il fatto che il prossimo anno i bianconeri potrebbero tornare a disputare la Champions League.

Solo in caso di offerta davvero importante la Juventus potrebbe valutare la cosa andando poi a mettere 30 35 milioni di euro sul piatto del Sassuolo per strappare Domenico Berardi.

De Gea nelle idee di Josè Mourinho

La Roma, invece, potrebbe fare spesa in Inghilterra e contattare David De Gea. Il portiere è al momento svincolato ma nell'ultimo anno al Manchester United ha percepito circa 15 milioni di euro di stipendio, decisamente troppo per le casse giallorosse, più del doppio di quanto non guadagni il più pagato della rosa (Romelu Lukaku con quasi 7 milioni).

La trattativa potrebbe prendere piede già a gennaio o anche prima essendo De Gea svincolato e dunque non soggetto ad alcun regime regolamentare per quanto riguarda acquisti o cessioni.

Milan, per l'attacco interesserebbe Jonathan David

Il Milan sarebbe pronto ad accelerare i contatti per prenotare Jonathan David del Lille. Il calciatore canadese è l'obiettivo principale di Cardinale che vorrebbe ricomporre la coppia con Rafael Leao.

Per l'attaccante del Lille potrebbero essere messi sul piatto circa 60 milioni di euro nella prossima stagione anche se la concorrenza sarebbe molto fitta in quanto, interessati al calciatore, ci sarebbero club come Inter, Real Madrid e Liverpool.

Jonathan David può agire in diversi moduli tattici sia da prima punta che da seconda punta ma coi rossoneri andrebbe a svolgere il ruolo di attaccante centrale, laddove prima o poi andrà acquistato un sostituto di Olivier Giroud, che compirà 37 anni tra meno di un mese.