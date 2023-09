Il campionato dell'Inter è iniziato nel migliore dei modi: i nerazzurri dopo tre partite si ritrovano in vetta alla classifica a punteggio pieno, a pari punti con il Milan, con 8 gol fatti e ben 0 subiti. Per trovare un avvio di stagione di questo livello bisogna tornare indietro addirittura alla stagione 1966/67. Il grande protagonista di questa primissima parte di campionato è sicuramente Lautaro Martinez, il capitano ha messo a segno ben 5 reti in sole 3 partite, cosa mai successa prima da quando l'attaccante argentino è approdato all'Inter.

Proprio il capitano nerazzurro, al termine della sfida contro la Fiorentina, ha rilasciato a SkySport un'intervista dove senza filtri ha rivelato alcuni dettagli su diversi temi caldi di casa Inter.

Dalla connessione con i nuovi compagni di squadra al derby in programma subito dopo la sosta per le nazionali passando per la questione Lukaku.

Lautaro Martinez carico per questo inizio di stagione: 'Cerco di farmi trovare sempre pronto'

Nell'intervista rilasciata Lautaro Martinez è partito dal finale della scorsa stagione. "Lo scorso anno abbiamo fatto un ottimo lavoro arrivando fino alla finale di Champions. La gente si aspetta tanto da noi. La mentalità deve essere sempre la stessa. Bisogna partire sempre forte come abbiamo fatto in queste tre partite. Se giochiamo bene creiamo opportunità, io cerco di farmi trovare sempre pronto aiutando anche in fase difensiva". Il capitano ha poi aggiunto: "L'amore per l'Inter è lo stesso dal primo giorno che sono arrivato qui, questa gente mi ha fatto sentire sin da subito l'affetto.

Provo a ringraziarli dentro il campo".

Il giocatore argentino ha affrontato anche il tema derby: "Il Milan è una squadra forte e di qualità, che dobbiamo rispettare. È un derby, lo giocheremo come abbiamo sempre fatto, cercando di portare a casa la vittoria". Il prossimo 16 settembre (al rientro dalla sosta per le nazionali) Inter e Milan per la prima volta nella storia si affronteranno da prime in classifica.

Lautaro sui nuovi arrivi: 'Sono contento di giocare con loro'

Il giocatore nato a Bahia Blanca durante l'intervista si è poi complimentato con Thuram per aver messo a segno la prima rete con la maglia nerazzurra. "Sono contento per il gol di Thuram perché sta lavorando bene, lui come tutti gli altri arrivati all'Inter. Stanno imparando la lingua e quello che vuole Inzaghi".

L'attaccante argentino, a Dazn, ha invece glissato la domanda su Lukaku, che ha smesso di seguire sui social: "Thuram non ha imitato la mia esultanza con Lukaku perché io non esulto più così. Thuram è un grande attaccante, così come Arnautovic e Sanchez. Sono contento di giocare con loro. Se glisso su Lukaku? Sì (ride, ndr)".

Da quanto sembra l'Inter ha rifiutato proposte importanti per Lautaro Martinez che oggi rappresenta la vera anima di questa squadra non solo a livello tecnico-tattico ma anche dal punto di vista morale e mentale. Non a caso al termine della sfida contro la Fiorentina il numero 10 nerazzurro ha abbracciato Juan Cuadrado (autore dell'assist per il suo secondo gol) sotto la curva nord, invitando tutti i tifosi ad applaudire il colombiano dopo che al momento del suo ingresso in campo dagli spalti sono piovuti alcuni fischi a causa del passato in bianconero.

Cuadrado poco dopo ha ringraziato il capitano pubblicando sui social una foto che ritrae entrambi festeggiare la vittoria negli spogliatoi con tanto di dedica: "Avanti così famiglia Inter".

La frase del colombiano ha letteralmente sollevato un vero e proprio vespaio social, con i tifosi della Juventus che si sono scatenati nei commenti contro l'esterno che ha giocato per ben otto anni in bianconero.