Secondo le ultime di mercato, qualora nel 2024 l'Atletico Madrid perdesse Antoine Griezmann potrebbe poi sostituirlo con Federico Chiesa, attaccante della Juventus per il quale i bianconeri chiederebbero 60 milioni di euro. Sempre da Madrid e nella prossima estate, potrebbe sbarcare alla Continassa Alvaro Morata: lo spagnolo in scadenza con i "Colchoneros" starebbe pensando di non rinnovare per tornare a parametro 0 in bianconero. Intanto il centrocampista dell'Empoli e obiettivo della Juventus Tommaso Baldanzi ha parlato del suo futuro nella conferenza stampa dell'Italia under 21.

Juve, se l'Atletico Madrid dovesse cedere Griezmann potrebbe poi lanciare l'assalto nel 2024 a Chiesa

La nuova politica della Juventus imporrerebbe al club bianconero di non avere calciatori incedibili e di conseguenza anche Federico Chiesa rientrerebbe nella lista dei nomi messi sul mercato. L'Atletico Madrid, che nell'estate del 2024 potrebbe salutare Antoine Griezmann in orbita MLS, starebbe già pensando all'esterno bianconero che in queste prime giornate di Serie A ha mostrato una forma fisica smagliante nonché una ritrovata confidenza con il gol. Per la Juventus il prezzo di Chiesa sarebbe già fissato da tempo e non andrebbe al di sotto dei 60 milioni di euro, una cifra che l'Atletico Madrid potrebbe mettere sul piatto nella prossima sessione di rafforzamento estiva per accontentare i bianconeri.

Juventus, Morata si potrebbe liberare al termine della stagione 2024: i bianconeri pensano ad un suo arrivo a parametro 0

Se da una parte Chiesa potrebbe passare all'Atletico Madrid nel 2024, dall'altra Alvaro Morata potrebbe tornare nella Juventus per la terza volta in carriera: l'attaccante spagnolo andrà infatti in scadenza di contratto con i "Colchoneros" al termine della stagione in corso e indiscrezioni di mercato testimonierebbero una volontà del classe '92 di non firmare il prolungamento con la società iberica.

Morata, che avrebbe da sempre l'apprezzamento del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri e la volontà di tornare a giocare in Italia, potrebbe dunque liberarsi a parametro 0 ma su di lui, oltre al club bianconero ci sarebbe anche la Roma di José Mourinho.

Baldanzi: "Il campionato è lungo ma spero di essere il primo che esce dall'Empoli"

Un altro profilo seguito dalla Juventus per l'estate del 2024 è quello di Tommaso Baldanzi, centrocampista dell'Empoli che nelle scorse ore è stato protagonista della conferenza stampa che ha sostanzialmente dato il via al nuovo ciclo dell'Italia Under 21 guidata da Carmine Nunziata. Baldanzi, tra gli argomenti trattati, ha parlato anche del suo futuro: "Questa è l'annata della consacrazione, sarà difficile ma ci tengo a far bene e a raggiungere l'obiettivo di squadra. Non siamo partiti benissimo, ma il campionato è lungo, poi spero di essere il prossimo che esce da Empoli. Serve lavoro, ma se lo farò bene ci riuscirò".