L'Inter punta a rinforzare il reparto difensivo e avrebbe puntato ti fari su Mattia Perin della Juventus e Merih Demiral, in forza all'Al-Ahli. I dirigenti interisti puntano su un centrale dopo l’infortunio di Francesco Acerbi. Nelle ultime, la Juventus avrebbe avuto dei contatti con Giovanni Di Lorenzo del Napoli.

Merih Demiral e Mattia Perin nei pensieri di Giuseppe Marotta

L'Inter non è certa del riscatto di Emil Audero ( ancora di proprietà della Sampdoria) e, vista la richiesta elevata dell'Athletico Paranaense per Bento, avrebbe sondato Mattia Perin della Juventus.

L'ex Pescara ha il contratto in scadenza nel 2025 ma non è un titolare per i bianconeri che gli hanno preferito Szczesny nelle ultime stagioni. I dirigenti dell'Inter potrebbero pensare ad uno scambio alla pari con Marko Arnautovic, non centrale per il nuovo progetto tecnico. La valutazione di entrambi sarebbe di circa 7 milioni di euro ma i bianconeri sono scettici per le condizioni fisiche, spesso precarie, dell'attaccante.

Il club di Oaktree ha in mente di rinforzare la difesa dopo lo stop di Francesco Acerbi. L'ex Lazio sarà operato e non farà parte della rosa di Luciano Spalletti per il prossimo Europeo. L'Inter sta quindi pensando di riportare in Italia Merih Demiral, ora tesserato con l'Al-Ahli in Arabia Saudita.

Il giocatore, che ha un contratto fino al 2026, accetterebbe il ritorno in Serie A e Giuseppe Marotta e Piero Ausilio pensano di offrire un prestito con diritto di riscatto sulla base di circa 15 milioni di euro.

L'agenti di Di Lorenzo in contatto con la Juventus

La Juventus ha messo la freccia per Giovanni Di Lorenzo. Il calciatore del Napoli ha manifestato l'intenzione di lasciare la Campania anche se, nelle ultime ore, un post della società partenopea ha rivelato che il giocatore non è sul mercato perché vincolato da un contratto in essere fino al 2028.

Secondo Ciro Venerato però ci sarebbero stati degli aggiornamenti sulla posizione del giocatore che avrebbe avuto dei contatti, tramite il suo entourage, con la Juventus.

"Di Lorenzo e il suo agente hanno già un accordo verbale con la Juventus per cinque anni e intendono rispettarlo". Ha rivelato il giornalista di Rai Sport.

Inter e Juventus cercano rinforzi in difesa

Merih Demiral è un profilo gradito all'Inter che può inserirlo senza problemi nella difesa a tre. Il turco ha avuto modo di capirei meccanismi dell'assetto tattico sia giocando con la Juventus che con l'Atalanta di Gasperini. Di Lorenzo è invece funzionale alla Juventus che avrebbe l'opportunità di collocarlo sia come esterno nei cinque di centrocampo che da terzino nei quattro di difesa.