Inter e Juventus potrebbero ritornare sul mercato già a gennaio.

Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i nerazzurri potrebbero fare un tentativo per Elif Elmas del Napoli, che non al momento pare lontano dal rinnovo di contratto con i partenopei. Il calciatore macedone potrebbe essere ingaggiato dai milanesi soprattutto se dovesse essere ceduto Stefano Sensi. In caso di offerta allettante, i dirigenti meneghini potrebbero inoltre decidere di cedere Denzel Dumfries che si sta mettendo in mostra in questa prima parte di stagione. L'olandese interesserebbe in Premier League, ma la società presieduta dagli Zhang non avrebbe intenzione di cederlo per meno di 50 milioni di euro: cifra che garantirebbe comunque una netta plusvalenza.

In caso di addio, sulla corsia destra, potrebbero essere collocati Juan Cuadrado o Benjamin Pavard.

I bianconeri, invece, vista la possibile squalifica di Paul Pogba, potrebbero decidere di ingaggiare un centrocampista: i profili più gettonati sarebbero quelli di Thomas Partey e Lazar Samardzic.

Inter: Dumfries in uscita se arrivasse offerta monstre

La società nerazzurra potrebbe mettere a segno una cessione illustre già nella prossima sessione di mercato invernale. Secondo le ultime notizie, infatti, non si escluderebbe l'addio di Dumfries se dovesse arrivare un'offerta allettante: 50 milioni di euro potrebbero far vacillare la dirigenza, che metterebbe a segno una plusvalenza dopo averlo ingaggiato per circa 15 milioni di euro nel 2022.

In entrata potrebbe essere preso in considerazione dai nerazzurri il profilo di Elmas del Napoli. Il macedone potrebbe agire da mezzala, seconda punta o da esterno e potrebbe essere congeniale al progetto tattico di Simone Inzaghi. Elmas non ha rinnovato con i campani e potrebbe essere un'occasione a basso costo per la dirigenza di Giuseppe Marotta.

Partey o Samardzic per la Juventus di Massimiliano Allegri

La Juventus potrebbe dover trovare il sostituto di Pogba. Il profilo più simile alle sue caratteristiche sarebbe Thomas Partey dell'Arsenal che avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro.

In alternativa i bianconeri, sempre a gennaio, potrebbero fare un tentativo per Lazar Samardzic. Il serbo, dopo il mancato accordo con l'Inter, è rimasto a Udine e potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito oneroso con diritto di riscatto per circa 30 milioni di euro.