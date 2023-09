Ultimi giorni prima del ritorno in campo. Il Crotone sarà impegnato alla Nuovarredo Arena contro la Virtus Francavilla. Le due squadre arriveranno a questo match da due sconfitte: i pugliesi dall'1-0 maturato a Benevento, i rossoblù dal k.o. casalingo per 2-3 contro la Turris. Sarà il terzo confronto nella storia dei due club, con gli squali usciti vincenti nella gara di Francavilla dello scorso anno. Sarà una tappa importante anche per il tecnico Lamberto Zauli che, proprio contro i biancazzurri, ha esordito sulla panchina degli squali.

Crotone, vietato sbagliare

La vittoria all'esordio contro il Catania (0-1) ha ricaricato l'ambiente ma il passo falso interno dell'ultimo turno contro la Turris ha lasciato qualche perplessità nella tifoseria crotonese. Il Crotone che scenderà in campo a Francavilla [VIDEO] sarà una squadra con qualche novità. Una potrebbe riguardare la convocazione del centrocampista Andrea D'Errico, rientrato in squadra dopo aver scontato l'ultima giornata di squalifica. In difesa potrebbe toccare a Giuseppe Loiacono una maglia da titolare. In attacco conferma quasi certa per l'attaccante Marco Tumminello, attualmente il miglior attaccante per rendimento della rosa rossoblù.

Zauli riparte da Francavilla

Da Francavilla a Francavilla, il Crotone e Lamberto Zauli ancora una volta saranno chiamati a cercare punti, possibilmente tre, alla Nuovarredo Arena.

Lo scorso anno la gara in casa delle Virtus rappresentò l'esordio sulla panchina calabrese del tecnico ex Juventus Next Gen. In quel frangente un Crotone in difficoltà riuscì a ribaltare una sfida che lo vedeva sotto nel punteggio per una rete siglata da Cisco. Nella ripresa a concedere il successo agli squali sono stati i gol di D'Ursi e Gomez.

Sono invece in totale tre i precedenti in assoluto tra le due formazioni, due in Serie C (1-2 e 3-0 per il Crotone) e uno in Interregionale, concluso con il punteggio di 1-0 per i rossoblù.

Crotone, novità di formazione

La sconfitta interna del Crotone contro la Turris non deve sorprendere. La squadra di Bruno Caneo vive un momento di ottima forma, avendo battuto all'esordio casalingo il Benevento.

Un po' tutte le formazioni del Girone C, sopratutto quelle più quotate, hanno riscontrato difficoltà. Dal Catania battuto proprio dal Crotone, al Benevento superato nella prima giornata dalla Turris. Senza dimenticare il caso Avellino, uscito battuto in entrambe le gare sin qui disputate, risultati che hanno portato all'esonero del tecnico Massimo Restelli e all'arrivo in panchina di Michele Pazienza. In questo senso il Crotone potrà contare sull'esperienza maturata nella stagione precedente.