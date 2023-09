La dirigenza del Liverpool starebbe seguendo la pista per arrivare ad un nuovo rinforzo per la difesa da affidare al tecnico Jurgen Klopp nella prossima stagione. Il nome caldo di queste ore sarebbe quello di Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter: il giocatore ha un contratto con i nerazzurri fino al 2028, ma il Liverpool potrebbe provare a fare un'offerta di circa 60 milioni di euro nella prossima estate per convincere il club nerazzurro a cedere il difensore.

L'idea del Liverpool per la difesa del futuro: Alessandro Bastoni dall'Inter

Il difensore italiano in queste ultime due stagioni si starebbe confermando tra i top difensori in Europa e su di lui ci sarebbero le attenzioni di diversi top club, soprattutto dalla Premier League.

Il Manchester City di Pep Guardiola non ha mai negato l'interesse per il difensore nerazzurro, ma ultimamente sul giocatore ci sarebbe il pressing del Liverpool, che vorrebbe provare a rinforzare la difesa nella prossima stagione con un innesto di livello internazionale.

Alessandro Bastoni ha un contratto con l'Inter valido fino al 2028, appena rinnovato in questa sessione di mercato appena conclusa, ma questo potrebbe non bastare per frenare le avances dall'estero: infatti la dirigenza del Liverpool starebbe pensando di formalizzare nella prossima estate un'offerta di circa 60 milioni di euro per il difensore italiano.

Difficilmente i nerazzurri si priveranno però del giocatore, considerato uno dei pilastri dell'Inter di Simone Inzaghi che sta ben figurando a livello nazionale ed internazionale.

I nerazzurri verso la Champions League: primo test Real Sociedad

Nella serata di mercoledì 20 settembre i nerazzurri scenderanno in campo a San Sebastian contro la Real Sociedad per il primo test della Champions League, valido per la qualificazione nei gironi.

L'Inter dovrà fare a meno di Calhanoglu, tenuto precauzionalmente a riposo dopo l'affaticamento muscolare riscontrato nell'allenamento di lunedì al rientro dopo il derby.

Al suo posto dovrebbe partire Kristian Asslani, anche se il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi starebbe valutando la possibilità di arretrare Mkhitaryan sulla mediana per lasciare spazio alle mezzali Barella e Frattesi, in forma smagliante dopo il gol del 5-1 nell'ultimo derby.

In attacco dovrebbero essere confermati Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Arnautovic che scalpiterebbe per un posto da titolare ma dovrebbe subentrare solamente nella ripresa per far rifiatare uno dei due centravanti nerazzurri.

In difesa contro la Real Sociedad si potrebbe vedere l'esordio di Pavard sulla destra, affiancato probabilmente da Acerbi e Bastoni a difesa della porta custodita da Sommer.