Continuare l'ottimo periodo anche in Champions League ed aprire il girone con una vittoria. E' questa l'intenzione dell'Inter di Simone Inzaghi che mercoledì alle ore 21 sarà di scena allo Stadio Municipal de Anoeta contro il Real Sociedad di Alguacil che nell'ultima stagione in Liga ha conquistato l'accesso ai gironi di Champions grazie al quarto posto in classifica.

Inter, conferma per il 3-5-2. Possibile occasione per Frattesi, Arnautovic e Pavard

Per quanto riguarda la possibile formazione nerazzurra, il tecnico Simone Inzaghi non dovrebbe modificare il suo ormai collaudato 3-5-2 ma pensa ad alcuni cambi rispetto all'undici sceso in campo contro il Milan.

La prima novità potrebbe riguardare il reparto difensivo con il possibile esordio in maglia nerazzurra per Benjamin Pavard, arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Bayern Monaco. Il difensore francese dovrebbe essere preferito a Darmian e completare il pacchetto difensivo assieme a De Vrij (in vantaggio su Acerbi) e Bastoni. In porta, confermatissimo Sommer.

A centrocampo, reclama spazio Davide Frattesi che potrebbe prendere il posto di uno tra Barella e Mnhkitharyan. Sulle corsie confermati Dumfries e Dimarco, con Carlos Augusto ed il recuperato Cuadrado possibili carte da giocare a gara in corso. Infine, il reparto offensivo che dovrebbe esser formato da Lautaro Martinez e Marko Arnautovic, in vantaggio su Marcus Thuram per affiancare il Toro.

Real Sociedad, 4-3-3 per Alguacil. In attacco, spazio a Kubo

Momento non facile per la Real Sociedad che nonostante la buona prestazione arriva dalla sconfitta contro il Real Madrid. La formazione spagnola vuole rilanciarsi in Champions League e partire con il piede giusto in casa.

Per quanto concerne la possibile formazione, il tecnico Alguacil è pronto a confermare il suo ormai tradizionale e canonico 4-3-3: Remiro in porta; difesa a quattro formata dall'ex Fiorentina e Real Alvaro Odriozola, Le Normand, Elustondo e Tierney.

A centrocampo, spazio a Mikeal Merino nel ruolo di play davanti alla difesa. Il mediano spagnolo dovrebbe esser coadiuvato da Zubimendi e Braiz Mendez nel ruolo di mezz'ali. In attacco, fari puntati su Take Kubo, autore di un grande avvio di stagione. L'esterno classe 2001 dovrebbe comporre il tridente insieme a Barrenexhea (in rete contro il Real) e capitan Oyarzabal.

Probabili formazioni

Real Sociedad (4-3-3): Remiro; Odrizola, Le Normand, Elustondo, Tierney; Braiz Mendes, Merino, Zubimendi; Kubo, Oyarzabal, Barrenexhea.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Lautaro, Arnautovic.